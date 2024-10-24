苟芸慧41歲狀態大勇 紅白look登場曬完纖腰騷香肩

前華姐冠軍苟芸慧不單止有「苟姑娘」稱號，早年因甲狀腺問題導致身形脹爆，高峰期體重達170磅，一度慘被封為「肥苟」，令她的起心肝操回最佳狀態。
苟芸慧近年再度活躍，除了頻頻更新社交平台，還不時出席大小活動。日前，苟芸慧現身圈中好友黎瑞恩（Vivian）的演唱會，打卡之餘亦分享多張靚相，她寫：「一人有一個夢想…你哋嘅夢想係咪呀？期待以久嘅V union演唱會，琴晚有幸可以同我多倫多朋友們欣賞到。小恩，今晚繼續Good Show la」。當晚苟姑娘身穿白色套裝登場，照片中所見，其面型明顯瘦削不少，擺出甫士曬纖腰狀態大勇。
賀湯鎮業嫁女
另外，苟姑娘又出席湯鎮業女兒湯愛嘉的盛大婚宴，穿上鮮紅色泰山裝露出白滑香肩，高貴得來亦明艷照人，獲網民紛紛留言大讚。
41歲苟芸慧於2018年嫁人，與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚已淡出幕前，苟姑娘一向喜歡小朋友，結婚時曾揚言生夠四個小孩組織幸福家庭，更曾打排卵針接受雪卵手術，但她在注射排卵針後跑步而令身體不勝負荷，令她出現頭暈冒冷汗、呼吸困難的情況，最後由救護車送院。2021年兩人突然傳出婚變，有傳導火線是苟姑娘生仔心切，但老公卻未有配合，令婚姻出現暗湧，女方更已搬離貝沙灣愛巢。去年初，苟芸慧曾傳出跟丈夫破鏡重圓，但至今仍未見兩人合體放閃。