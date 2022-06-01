英倫班霸Suede濶別4年回歸基本 主音Brett Anderson新歌憶亡母

暌違4年，九十年代的英倫Brit-pop班霸Suede回歸樂壇，將於今年9月16日推出第9張專輯《Autofiction》。今次Suede決定要回歸基本，5位成員包括Brett Anderson、Mat Osman、Simon Gilbert、Richard Oakes和Neil Codling，回想起昔日走到King Cross的排練室，拿起樂器Jam歌的日子，主音Brett Anderson形容，「《Autofiction》是我們的一次最粗糙的紀錄，沒有任何花巧的製作，只有我們5個人埋首於房間裡的創作，所有的毛病與錯誤都一一呈現，完全曝露了樂隊最原始的雜亂無章，但卻讓我們引以為傲。」他們找來出道作《The Drowners’》監製、過去30年多次合作的的Ed Buller，一同於北倫敦的Konk Studio灌錄《Autofiction》專輯，他續說：「一隊樂隊的進化，是需要有新衝擊去保持當中的激情，樂迷不是愚蠢的，他們看得很通透，你對自己所做的感到厭倦嗎？樂迷也會對你厭倦。你要為樂隊追尋新的定義，但卻不能自我模仿或陷入模仿的局面，這是有點棘手的平衡點。」

最純粹即興的創作

如果30年前的《The Drowners’》是對模糊不清的性事與非常青春期的輕快歌頌，那麼《Autofiction》則是以不同角度對人生、生命的高度關注。Brett Anderson指《Autofiction》以最原始的感覺創作，同時又保持新鮮感。低音結他手Mat Osman表示，「當我們排練、創作這張專輯時，是很純粹、即興的一次，亦是拼盡全力的一次。」