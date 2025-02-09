英名咀Holly Willoughby主持Netflix真人騷 傳演24分鐘收966萬 每分鐘酬勞達38萬

英國女名咀Holly Willoughby ，最近因參加Netflix的野外求生真人騷節目《貝爾追緝令 名人叢林大逃亡》(Watch Celebrity Bear Hunt)而備受關注。她於整輯節目中出現共約24分鐘，卻獲得了約100萬英鎊(約966萬港元)出鏡費，令她的演出酬勞達到每分鐘高4萬英鎊(約 38.6萬萬元)，被認為是英國娛樂界前所未有的數字。
《Watch Celebrity Bear Hunt》是一檔由知名冒險家 Bear Grylls帶領的野外求生娛樂節目，參賽者包括英國女團Spice Girls的成員Mel B、女歌手Una、rapper Big Zuu等12位名人，齊集哥斯達黎加叢林參加的生存遊戲，最後存活者將成為贏家。
雖然節目總共超過7小時的播出時間，但Holly的出場時間僅限於約 24 分鐘，平均每集僅出現3分鐘，而且她的出場，大多數只是用於場景轉換的連接部分。
一位電視業內人士指出，Holly擁有豐富主持廣播經驗，尤其擅長現場直播。考慮到Netflix節目的高宣傳力度，觀眾可能會對她只有數分鐘的出鏡而感到驚訝。
Holly目前仍在主持英國人氣節目《花樣冰舞》（Dancing on Ice），並曾主持過《This Morning》等知名娛樂節目。《貝爾追緝令 名人叢林大逃亡》現已在 Netflix上映，吸引廣泛關注。