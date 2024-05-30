英國天后Dua Lipa呼籲加沙地區立即停火：兒童不應該被活活燒死

Dua Lipa上載Artists4Ceasefire的海報，呼籲以巴永久停火。

英國樂壇流行天后Dua Lipa，剛推出專輯《Radical Optimism》，又宣布舉行亞洲巡演。早前她在IG發布一張Artists4Ceasefire(藝術家呼籲停火)的海報，並留言，「兒童不應該被活活燒死。全世界都在動員起來，制止以色列種族滅絕，請對加沙地區人民作出聲援。」

去年10月開始，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯開戰，最近以色列就對加沙地區南部城市發動空襲，造成包括小童、婦女和老人在內45名巴勒斯坦人死亡，多人受傷。Dua Lipa基於人道主義立場，呼籲加沙地區衝突停火，減少無辜生命損失。