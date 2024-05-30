英國天后Dua Lipa呼籲加沙地區立即停火：兒童不應該被活活燒死

英國樂壇流行天后Dua Lipa，剛推出專輯《Radical Optimism》，又宣布舉行亞洲巡演。早前她在IG發布一張Artists4Ceasefire(藝術家呼籲停火)的海報，並留言，「兒童不應該被活活燒死。全世界都在動員起來，制止以色列種族滅絕，請對加沙地區人民作出聲援。」
去年10月開始，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯開戰，最近以色列就對加沙地區南部城市發動空襲，造成包括小童、婦女和老人在內45名巴勒斯坦人死亡，多人受傷。Dua Lipa基於人道主義立場，呼籲加沙地區衝突停火，減少無辜生命損失。
曾聯署敦促拜登盡快把戰爭停止
其實早在這篇文章發表之前，Dua Lipa就與Selena Gomez、Zayn Malik和樂隊MUNA等音樂人，一起參加Artists4Ceasefire活動，並聯署一封公開信，敦促美國總統拜登，阻止以巴戰爭升級，以及盡快把戰爭停止。
今年1月Dua Lipa在接受訪問時，就提到加沙地區的戰爭問題：「世界各國領袖，沒有就當前人道危機和人道主義立場，就以巴停火表達立場。」她又補充，「作為一名音樂家，我認為僅僅發布有關戰爭禍害的內容，並不能帶來足夠改變，我認為有時要共同表現出團結反戰，是十分重要的事。」