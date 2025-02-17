英國奧斯卡｜艾哲倫保迪封帝 狄美摩亞大熱倒灶失影后

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎(BAFTA)在香港時間今旱舉行，2022年電影《鋼琴戰曲》(The Pianist)贏得奧斯卡影帝的51歲艾哲倫保迪(Adrien Brody)，繼上月憑電影《粗獷派建築師》(The Brutalist)贏金球獎影帝後，今日再該片擊敗添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、曉格蘭特(Hugh Grant)等對手封帝。他領獎時表示：「我感謝BAFTA給予我榮譽，也感謝在場的每一位。他們做出很大的貢獻。我與多位提名者(最佳男主角)一起分享這刻喜悅，我非常敬佩你們所有的作品。」 《粗獷派建築師》講述一位出生匈牙利的猶太建築師，為逃避大逃殺而移民美國的故事。

性工作者擊敗狄美

62歲狄美摩亞憑《完美物質》(The Substance)贏得金球獎影后，更被視為下月舉行的奧斯卡影后大熱。但今日舉行的BAFTA卻失后而回，奪后是《阿諾拉》(Anora)的25歲美國女星美琪麥迪遜(Mikey Madison)。片中飾演性工作者的她領獎致辭：「我從未想過得獎，我應該聽取公關人員意見，寫定一篇演講稿之類。我想花點時間認識性工作者群體，你們值得尊重。」

《阿諾拉》講述美琪飾演的脫衣舞娘遇上俄羅斯名門富二代的愛情故事。

另外，《深痛導賞團》(A Real Pain)的Kieran Culkin和《Emilia Pérez》的素兒蘇丹娜(Zoe Saldana)分別贏得最佳男、女配角。最佳電影是《教宗選戰》(Conclace)；最佳導演是《粗獷派建築師》的Brady Corbet。

