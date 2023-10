英國女子樂隊The Last Dinner Party 發布成團第3首新歌(內有MV)

The Last Dinner Party成團於疫情橫行期間的2021年。

英國倫敦全女班樂隊The Last Dinner Party,今日凌晨繹出她們成團第3首新歌《My Lady Of Mercy》。此曲找來曾為Kylie Minogue、Florence + The Machine及Arctic Monkeys的著名監製James Ford參與製作,風格貫徹樂隊喜愛的黑暗曲風,而且多了一份跳脫感覺。而《My Lady Of Mercy》MV更是樂隊與兩位導演Harv Frost、Dora Paphides共同執導。