英國女子樂隊The Last Dinner Party 發布成團第3首新歌(內有MV)

英國倫敦全女班樂隊The Last Dinner Party，今日凌晨繹出她們成團第3首新歌《My Lady Of Mercy》。此曲找來曾為Kylie Minogue、Florence + The Machine及Arctic Monkeys的著名監製James Ford參與製作，風格貫徹樂隊喜愛的黑暗曲風，而且多了一份跳脫感覺。而《My Lady Of Mercy》MV更是樂隊與兩位導演Harv Frost、Dora Paphides共同執導。

歌詞涉及同性戀

The Last Dinner Party分享她們的新曲創作靈感，「此曲講述一位女孩被聖女貞德的畫像所感動，欣賞貞德的美麗和勇敢，女孩甚至情不自禁想親吻貞德。也許女孩還想親吻與她一起參與唱詩班，站在她身旁的那位女孩。」成員們指，此曲歌詞探討青少年因迷戀所帶來的痛苦，這種痛苦只能通過宗教體驗中的血腥，和慾望來表達。而音樂風格則受到了Nine Inch Nails和Roxy Music的啟發，卻甚有樂隊SPARKS那股光怪陸離art rock氣息。