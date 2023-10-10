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娛樂
2023-10-10 17:14:28

英國女子樂隊The Last Dinner Party 發布成團第3首新歌(內有MV)

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The Last Dinner Party成團於疫情橫行期間的2021年。

英國倫敦全女班樂隊The Last Dinner Party，今日凌晨繹出她們成團第3首新歌《My Lady Of Mercy》。此曲找來曾為Kylie MinogueFlorence + The MachineArctic Monkeys的著名監製James Ford參與製作，風格貫徹樂隊喜愛的黑暗曲風，而且多了一份跳脫感覺。而《My Lady Of MercyMV更是樂隊與兩位導演Harv FrostDora Paphides共同執導。

 

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The Last Dinner Party成團於疫情橫行的2021年。

歌詞涉及同性戀

The Last Dinner Party分享她們的新曲創作靈感，「此曲講述一位女孩被聖女貞德的畫像所感動，欣賞貞德的美麗和勇敢，女孩甚至情不自禁想親吻貞德。也許女孩還想親吻與她一起參與唱詩班，站在她身旁的那位女孩。」成員們指，此曲歌詞探討青少年因迷戀所帶來的痛苦，這種痛苦只能通過宗教體驗中的血腥，和慾望來表達。而音樂風格則受到了Nine Inch NailsRoxy Music的啟發，卻甚有樂隊SPARKS那股光怪陸離art rock氣息。

My Lady Of MercyMV

美國巡演即將啟程

此外，The Last Dinner Party正在英國進行巡演，地點包括曼徹斯特、利茲、赫爾、倫敦、劍橋和布里斯托等地。之後她們將飛到美國進行巡演，地點包括紐約、華盛頓、費城、洛杉磯和芝加哥等地。然後他們將為愛爾蘭R&B歌手Hozier的歐洲巡演擔任嘉賓。

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2022年時，The Last Dinner Party曾為搖滾班霸The Rolling Stones的海德公園音樂會暖場而一戰成名，當時樂隊名叫The Dinner Party。

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The Last Dinner Party明年將回到倫敦，舉行專場演出。

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主音Abigail Morris與bass手Georgia Davies，她們好像是一對。

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