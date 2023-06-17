英國著名DJ Dave Seaman月底來港獻技

來自英國的著名DJ兼唱片製作人Dave Seaman，將於6月30日親臨香港Soho House打碟表演。Dave Seaman在跳舞音樂界是人所皆知的名字，地位非常崇高，他既擁有自己的唱片公司，也曾於全球超過80個國家演出，連David Bowie、Michael Jackson、Pet Shop Boys、New Order、U2及Kylie Minogue等知名歌手及組合也曾和他合作，找他製作唱片或為他們的歌曲進行 Remix 工作。

Dave Seaman更是專門介紹跳舞音樂及clubbing 資訊的Mixmag雜誌前編輯，由此可見Dave對dance music的觸覺及功力不容置疑。今次Dave將會聯同多位香港clubbing DJ於Soho House一起演出，為大家帶來跳舞party及clubbing的全新體驗，票價定為HK$700，已於Ticketflap網站公開發售，現在購買門票更可享受買兩張送一張的特別優惠。

演出資訊

節目名稱：ECLECTICA presents Dave Seaman

日期：2023年6月30日 (星期五)

時間：晚上 8 時正開始

票價：$700 特別優惠買二送一

購票網站：

https://www.ticketflap.com/eclecticajune2023