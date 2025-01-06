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娛樂
2025-01-06 22:45:00

英國變裝皇后The Vivienne逝世 終年32歲

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The Vivienne被外界封為最美的drag queen。

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英國著名變裝皇后(drag queen)The Vivienne(James Lee Williams)，昨日於英國威爾士離世，終年32歲。其主演的電視節目《RuPaul's Drag Race》的公關人員表示：「我們敬愛的James Lee WilliamsThe Vivienne』已於本月5日去世……Jame是一個了不起的人，有著令人難以置信的愛心和溫暖的心。」

 

The Vivienne2019年參加英國版變裝皇后競賽節目《RuPaul's Drag Race》中獲得冠軍而成名，並被授予「英國最佳變裝皇后」的美譽。2022年他訪問美國參加當地舉行的《RuPaul's Drag Race》節目。The Vivienne因喜歡英國設計師Vivienne Westwood的設計，而把自己的藝名改為The Vivienne

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The Vivienne在英國擁有自己的舞台劇《THE WIZARD OF OZ》。 The Vivienne在英美兩地，都是深入民心的drag queen代表。 The Vivienne非常著重健康，外界對他的離世均感愕然。 The Vivienne紅到在BBC電台擁有自己的節目。

RuPaul's Drag Race》的公關人員指，「The Vivienne的家人對於失去寶貴的兒子，感到極度悲痛，但他們為兒子一生所取得的成就感到自豪。」該發言人並未透露他的具體死因，但就大讚：「他的才華、幽默和對藝術的奉獻精神，展示成為真正冠軍，應是如何模樣。他留下的文化遺產，將在很長一段時間內，成為創造力和真誠的明燈。」而其fans紛紛走到The Vivienne的社交平台，哀悼這位最美drag queen

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drag queen The Vivienne James Lee Williams
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