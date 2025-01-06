英國變裝皇后The Vivienne逝世 終年32歲

英國著名變裝皇后(drag queen)The Vivienne(James Lee Williams)，昨日於英國威爾士離世，終年32歲。其主演的電視節目《RuPaul's Drag Race》的公關人員表示：「我們敬愛的James Lee Williams『The Vivienne』已於本月5日去世……Jame是一個了不起的人，有著令人難以置信的愛心和溫暖的心。」

The Vivienne於2019年參加英國版變裝皇后競賽節目《RuPaul's Drag Race》中獲得冠軍而成名，並被授予「英國最佳變裝皇后」的美譽。2022年他訪問美國參加當地舉行的《RuPaul's Drag Race》節目。The Vivienne因喜歡英國設計師Vivienne Westwood的設計，而把自己的藝名改為The Vivienne。