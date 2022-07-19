英國返港陳智燊不滿希斯路機場安排 拍片力數不是

被公認為娛圈模範夫妻嘅陳智燊（Jason）與宋熙年（Sarah）離巢無綫後，佢哋除咗做司儀等工作外，仲用心經營網上影片頻道做KOL。早前Jason前往英國旅行，上星期佢搭飛機返香港，亦不忘拍片等大家可以知道英國倫敦希斯路機場嘅實況，期間Jason就對機場安排表示不滿，力數機場不是。

陳智燊上星期喺英國飛返香港，喺英國倫敦希斯路機場等候check in，就算佢一早喺網上辦理好登機手續，不過由於當日機場人數眾多，再加上地勤人員工作速度太慢嘅關係，佢都要喺航空公司櫃台前等候超過一小時先可以完成登機手續，佢不禁擰頭同大叫「好多人 好唔開心呀」。

免稅店名牌店閂晒感失望

喺完成登機手續後，Jason便進入離境區，並打算買一啲免稅品俾老婆，不過可惜免稅店及名牌店舖都閂晒門，搞到佢面露失望表情，仲話：「唔拍啦，冇嘢拍」。之後，Jason再話感覺好奇怪，因為希斯路機場而家感覺似一個小型機場，以前呢個機場好繁榮，不過而家就寧靜咗好多。陳智燊終於可以上機，不過因為登機速度緩慢，導致航班延遲至少30分鐘先起飛。

Jason今次唔係搭直航機返香港，而係到多哈國際機場轉機，期間佢仲大讚多哈國際機場，指雖然已經係凌晨2點幾，不過機場內嘅店舖依然繼續營業，可以購物嘅Jason表現高興，仲話買到小禮物俾老婆。

網民：無痛呻吟

影片出街後，有網民唔明點解佢要轉機及覺得佢煩，留言話「點解你唔買直飛香港嗰個航班」、「好煩 無痛呻吟 咁多嫌棄坐私人飛機啦」、「雖然看到你好累，但是不知為何看到視頻有點想笑，哈哈哈」及「如果咁不滿，點解又要去英國啦？直情要取消英國籍啦！」等等，不過同時亦有網民多謝佢嘅分享，留言「好多謝你分享, 辛苦但起碼有得去玩 : ) 都提醒我們疫情期間, 要預多時間去排隊CHECK IN, 等你再出片」及「好鍾意睇你哋嘅片, Jason講嘢到Point, 講嘢似返我哋香港人, 據理力爭>.<」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載