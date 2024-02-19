英國電影學院獎︱《奧本海默》奪最佳電影等7項大獎 《Barbie芭比》5提名全食白果(含得獎名單)

最佳影片：《奧本海默》(Oppenheimer)
最佳導演：基斯杜化路蘭/《奧本海默》
最佳男主角：施利安梅菲/《奧本海默》
最佳女主角：愛瑪史東/《可憐的東西》(Poor Things)
最佳男配角：羅拔唐尼/《奧本海默》
最佳女配角：Mary Lamb/《滯留生》
新星獎：Mia McKenna-Bruce
最佳原創劇本：《墮下的對證》(Anatomie d'une chute)
最佳改編劇本：《美式小說》(American Fiction)
最佳動畫片：《蒼鷺與少年》(The Boy and the Heron)
最佳紀錄片：《馬里烏波爾的20天》(20 Days in Mariupol)
最佳外語片：《特權樂園》(：The Zone of Interest)
最佳選角：《滯留生》(The Holdovers)
最佳攝影：《奧本海默》
最佳服裝設計：《可憐的東西》
最佳剪輯：《奧本海默》
最佳妝髮：《可憐的東西》
最佳原創音樂：《奧本海默》
最佳藝術指導：《可憐的東西》
最佳音效：《夢想集中營》
最佳視覺效果：《可憐的東西》
最佳英國電影：《特權樂園》
最佳英國動畫短片：《CRAB DAY》
最佳英國短片：《Jellyfish and Lobster》