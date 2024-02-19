英國電影學院獎︱《奧本海默》奪最佳電影等7項大獎 《Barbie芭比》5提名全食白果(含得獎名單)

美國導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的全球票房冠軍《奧本海默》，於今早舉行的「英國電影學院獎(BAFTA)」上，奪最佳影片、導演和其他5項大獎，這是諾蘭首次獲得「英國電影學院獎」最佳影片獎，他對此：「表示非常榮幸。」

此外，羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)憑藉在《奧本海默》中的表演，獲得「最佳男配角獎」。他之前已經在《金球獎》上獲得這個獎項，現在於「英國電影學院獎」再度獲獎，有份角逐《奧斯卡》最佳男配角的他，因此增加不少信心。