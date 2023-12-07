英國AV女優與男友兩星期內相繼離世　生前隆胸至JJ罩杯失敗需籌款做重置

英國色情女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）過去將罩杯升級到驚人的「32JJ」後，險因敗血症喪命，在筋肉男友的陪伴下度過了人生黑暗期，豈料近日卻傳出繼男友上月去世後，蘇菲相隔2周後也不幸離世。

根據《太陽報》報道，蘇菲在2022年3月曾發文表示，她將胸部填充至JJ罩杯大，但是左胸植入物卻在一年內嚴重感染4次，醫生替她將化膿液體擠出時，左胸不慎「炸裂」，引發敗血症險些喪命，蘇菲終需要公開募款來重置乳房。