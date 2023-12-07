熱門搜尋:
洪永城 六合彩 穆迪 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-07 13:15:24

英國AV女優與男友兩星期內相繼離世　生前隆胸至JJ罩杯失敗需籌款做重置

分享：

英國AV女優與男友兩星期內相繼離世　生前隆胸失敗需籌款做重建手術

英國色情女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）過去將罩杯升級到驚人的「32JJ」後，險因敗血症喪命，在筋肉男友的陪伴下度過了人生黑暗期，豈料近日卻傳出繼男友上月去世後，蘇菲相隔2周後也不幸離世。

根據《太陽報》報道，蘇菲在2022年3月曾發文表示，她將胸部填充至JJ罩杯大，但是左胸植入物卻在一年內嚴重感染4次，醫生替她將化膿液體擠出時，左胸不慎「炸裂」，引發敗血症險些喪命，蘇菲終需要公開募款來重置乳房。

兩人死因尚未曝光

蘇菲當時向《太陽報》表示，男友奧列佛（Oliver Spedding）對她無微不至的照顧，幫助她度過那段「人生最黑暗的日子」，不過奧列佛在今年9月曾於網上宣稱女友蘇菲已死，甚至貼出葬禮資訊，後來他說是酒後亂開玩笑，為此在警局待了20小時。

沒想到，奧列佛在11月時卻真的不幸離世，更令人匪夷所思的是，在奧列佛離世僅僅兩周，又爆出蘇菲也不幸離世，曾與蘇菲合作拍片的AV女優摩爾（Rebecca More）也發文證實死訊：「聽到蘇菲去世的難過消息，我非常震驚。我們一起度過了許多美好的時光。」然而無論是奧列佛還是蘇菲，兩人的死亡原因皆尚未曝光。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受