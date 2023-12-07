英國AV女優與男友兩星期內相繼離世　生前隆胸至JJ罩杯失敗需籌款做重置

英國色情女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）過去將罩杯升級到驚人的「32JJ」後，險因敗血症喪命，在筋肉男友的陪伴下度過了人生黑暗期，豈料近日卻傳出繼男友上月去世後，蘇菲相隔2周後也不幸離世。
根據《太陽報》報道，蘇菲在2022年3月曾發文表示，她將胸部填充至JJ罩杯大，但是左胸植入物卻在一年內嚴重感染4次，醫生替她將化膿液體擠出時，左胸不慎「炸裂」，引發敗血症險些喪命，蘇菲終需要公開募款來重置乳房。
兩人死因尚未曝光
蘇菲當時向《太陽報》表示，男友奧列佛（Oliver Spedding）對她無微不至的照顧，幫助她度過那段「人生最黑暗的日子」，不過奧列佛在今年9月曾於網上宣稱女友蘇菲已死，甚至貼出葬禮資訊，後來他說是酒後亂開玩笑，為此在警局待了20小時。
沒想到，奧列佛在11月時卻真的不幸離世，更令人匪夷所思的是，在奧列佛離世僅僅兩周，又爆出蘇菲也不幸離世，曾與蘇菲合作拍片的AV女優摩爾（Rebecca More）也發文證實死訊：「聽到蘇菲去世的難過消息，我非常震驚。我們一起度過了許多美好的時光。」然而無論是奧列佛還是蘇菲，兩人的死亡原因皆尚未曝光。
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