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娛樂
2022-09-08 23:59:34

英女王逝世｜《王冠The Crown》大受歡迎 本尊在倫敦奧運粉墨登場

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英女王的一生充滿傳奇。

英女王的一生充滿傳奇。

英女王伊利沙伯二世是英國在位最長的君主，她傳奇的一生曾拍成不同劇集及電影，其中Netflix的《王冠》(The Crown)，自2016年首播以來，一直大受歡迎，更在多個影視頒獎禮獲不少提名及獎項。整個系列以英女王一生為藍本，並帶出她在位期間遇到的變遷及皇室變化。據知，英女王本人亦很留意《王冠》，因為她很想知道外間是怎樣看自己。

Netflix劇集《The Crown》以英女王一生為藍本，並由三位演員飾演少年、中年及老年。

Netflix劇集《The Crown》以英女王一生為藍本，並由三位演員飾演少年、中年及老年。

Claire Foy 扮演年輕的英女王伊麗莎白二世。

Claire Foy 扮演年輕的英女王伊麗莎白二世。

Olivia Colman 扮演中年的英女王。

Olivia Colman 扮演中年的英女王。

Imelda Staunton扮演老年的英女王。

Imelda Staunton扮演老年的英女王。

電影方面，以英女王為藍本的影片，可說是從她年幼時代便開始拍起，包括年幼時期的《皇上無話兒》(The King's Speech)、少女時期的《皇家公主出走記》（A Royal Night Out）、描述英女王如何處理戴妃戴安娜之死的《英女皇》(The Queen)。另外，亦有些電影描述戴妃生平，當中提及到英女王，如《史賓沙》(Spencer)；亦有些電影是安排有英女王角色，例如《凸務之王決戰金大支》和《特務戇J》等。

《皇上無話兒》故事描述英女王伊利沙伯二世的父親如何克服口吃毛病。 《皇上無話兒》故事描述英女王伊利沙伯二世的父親如何克服口吃毛病。 《皇家公主出走記》 《皇家公主出走記》講述少女時代的英女王與妹妹瑪嘉烈微服出巡尋覓真愛，故事內容大部份為虛構。 《英女皇》講述在威爾斯王妃戴安娜車禍逝世之後，伊麗莎白二世如何與首相共同處理戴妃之死。 英女王一角由Helen Mirren扮演。 由Helen Mirren主演的舞台劇《覲見英女皇》，講述逢每週二晚，英女皇召見英國首相，進行私人會面的情況。 《白頭神探勇救事頭婆》是美國喜劇，劇中的伊利沙伯則由已故演員Jeannette Charles所飾。 《凸務之王決戰金大支》中同樣由Jeannette Charles飾演英女王。

親身上陣大獲好評

英女王也親身粉墨登場的時候，那就是她夥拍「007占士邦」影星丹尼爾基克，為2012年倫敦奧運拍攝開幕影片，令人印象深刻。當時英女王得知演出請求時，只考慮了5分鐘便答應，唯一條件是由她決定穿甚麼衣服。策劃開幕表演的導演丹尼波爾盛讚英女王演出自然，「她非常醒目，只需講解一次便明白，是一名好演員。」至於跳傘的部份，則由英國著名特技人康納里(Gary Connery)代替。

至於最近一次英女王參與演出的，便是慶祝她登基70周年時，與國寶柏靈頓熊（Paddington Bear）一同享用下午茶，她在片中更從手袋拿出三文治。而該片段是在白金禧音樂會開始前播出。

英女王拍倫敦奧運影片是一take收貨。

英女王拍倫敦奧運影片是一take收貨。

英女王與柏靈頓熊一同享用下午茶。

英女王與柏靈頓熊一同享用下午茶。

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