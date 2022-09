英女王伊利沙伯二世周四(8日)安詳離世,享年96歲。不少本地藝人及名人都紛紛在社交網發文悼念,劉嘉玲貼了英女王的黑白照,並留言:「致敬伊麗莎白女皇(伊利沙伯女王)。這位優秀的女性,在瞬息萬變的社會裡長治久安,她的離去是我們這個時代無法替代的損失。」

葛民輝則貼出香港人熟悉的女皇頭硬幣,而趙學而則上載了一張英女王頭戴皇冠的背面照表示:「Goodbye,Your Majesty,Have a safe journey home,Lilibet(再見,陛下,一路平安)。」莊韻澄亦在Ig貼多張英女王不同時期的照片,寫道:「My Queen Elizabeth II,You are the elegant greatest and the most kindness woman。my deepest condolences to Royal family and UK(我的伊麗莎白二世女王,你是最優雅最偉大最善良的女人。向英國王室和英國致以最深切的哀悼)。」另外,黃秋生﹑杜汶澤﹑黃夏蕙等,亦有在社交網發文悼念英女王。