英女王逝世｜《The Crown》大受歡迎 真人在奧運粉墨登場

英女王伊利沙伯二世是英國在位最久的君主，她傳奇的一生曾拍成不同劇集及電影，其中Netflix的《The Crown》自2016年首播以來，一直大受歡迎，更在多個影視頒獎禮獲不少提名及獎項。整個系列以英女王一生為藍本，並帶出她在位期間遇到的變遷及皇室變化。據知，英女王本人亦很留意《The Crown》，因為她很想知道外間是怎樣看自己。

Claire Foy 扮演年輕的英女王伊麗莎白二世。

Olivia Colman 扮演中年的英女王。

Imelda Staunton扮演老年的英女王。

在電影方面，以英女王為藍本的影片可說是從她幼年時代開始拍起，包括幼年時期的《皇上無話兒》(The King's Speech)、少女時期的《皇家公主出走記》（A Royal Night Out）、描述英女王如何處理戴妃之死的《英女皇》(The Queen)。另外，亦有些電影描述戴妃生平，當中提及到英女王，如《史賓沙》(Spencer)；亦有些是電影安排有英女王角色，如《凸務之王決戰金大支》、《特務戇J》等。