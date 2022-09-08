英女王逝世｜《The Crown》大受歡迎 真人在奧運粉墨登場

英女王伊利沙伯二世是英國在位最久的君主，她傳奇的一生曾拍成不同劇集及電影，其中Netflix的《The Crown》自2016年首播以來，一直大受歡迎，更在多個影視頒獎禮獲不少提名及獎項。整個系列以英女王一生為藍本，並帶出她在位期間遇到的變遷及皇室變化。據知，英女王本人亦很留意《The Crown》，因為她很想知道外間是怎樣看自己。
在電影方面，以英女王為藍本的影片可說是從她幼年時代開始拍起，包括幼年時期的《皇上無話兒》(The King's Speech)、少女時期的《皇家公主出走記》（A Royal Night Out）、描述英女王如何處理戴妃之死的《英女皇》(The Queen)。另外，亦有些電影描述戴妃生平，當中提及到英女王，如《史賓沙》(Spencer)；亦有些是電影安排有英女王角色，如《凸務之王決戰金大支》、《特務戇J》等。
親身上陣大獲好評
當然，英女王親身登場的，相信是她夥拍飾演占士邦的影星丹尼爾基克為2012年倫敦奧運拍攝開幕影片，令人留下深刻印象。當時女王聽到演出請求時，只考慮了5分鐘便答應，唯一條件是由她決定穿甚麼衣服。策劃開幕表演的導演丹尼波爾盛讚女王演出自然，她「非常醒目，只需講解一次便明白，是一名好演員。」至於跳傘的部份，則由英國著名特技人康納里(Gary Connery)代替。最近一次英女王參與演出的，便是她慶祝登基70周年時，與國寶柏靈頓熊（Paddington Bear）一同享用下午茶，她在片中更從手袋拿出三文治，而這條片段便在白金禧音樂會開始前播出。