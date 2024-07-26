英文原版音樂劇《MAMMA MIA!》今日開鑼 三大女主角整裝備戰預告抽空遊香港

英文原版音樂劇《MAMMA MIA!》，相隔5年，今日(26日)假香港演藝學院歌劇院開鑼。三大女主角，擔綱Donna的斯蒂夫帕里(Steph Parry)、飾演Tanya的薩拉厄恩肖(Sarah Earnshaw)、扮演Rosie的尼基斯威夫特(Nicky Swift)，昨日穿上正式舞台服裝備戰，並連同兩位男主角，飾演Harry Bright的斯圖爾特雷德(Stuart Reid)與扮演Bill Austin的鮑勃哈姆斯(Bob Harms)跟香港傳媒會面。 對於音樂劇相隔5年再次在香港演出，5位主角均大表興奮，透露抵港數天，已抽空遊覽香港，乘坐渡海小輪遊維港、前太平山頂看日落。薩拉厄恩肖指香港的天氣雖然炎熱但很好，大讚香港是充滿驚喜的城巿。

鮑勃哈姆斯稱才抵港兩天，已急不及待到訪酒吧，又透露一眾台前幕後，日前為其中一位女成員大搞生日派對。基斯威夫特稱以往曾訪港，但仍期待四出遊覽，並向拍檔推介景點，她說：「我想去迪士尼樂園，因為有新開設的《魔雪奇緣》園區。」而帶同5個月大兒子來港的斯蒂夫帕里稱十分期待帶兒子前往迪士尼樂園，已為兒子準備好米奇老鼠飾物。

《MAMMA MIA!》今年5月起於中國內地舉行巡迴，地點有上海、杭州、北京、南京、珠海、深圳等，香港是最後一站。他們指中國巡演很難忘，觀眾反應非常好，又指不同城巿的觀眾皆有不同反應，笑位不盡相同。他們又謂長時間演出《MAMMA MIA!》，但每場遇上不同觀眾，演員陣谷亦時有加減，劇中歌舞充滿歡樂，讓演出從不覺悶，又稱音樂劇看點多，如開場的歌舞，尾段三位撀友的感人場面等等。被問到演出《MAMMA MIA!》最具挑戰性的地方是甚麼？尼基斯威夫特與薩拉厄恩肖不約而同表示團隊很專業及負責任，加上合作多時，基本上沒太大難處，不過演出總會有甩漏，如換衫時漏了配件、對白講少一句等，笑言觀眾不會發現，因為是很自然的事。斯蒂夫帕里對此大表認同，卻指自己產後三個星期，歸隊綵排是她個人最大挑戰。他們表示演員之間感情要好，都是樂觀的好人。而演出前他們會開聲及熱身，鮑勃哈姆斯與斯圖爾特雷德透露，兩人會一起唱歌兼互拍膊頭鼓勵。