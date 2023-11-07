英獨立樂團《The Night Café》26歲主唱Sean Martin離世 消息突然震驚樂迷

夜間咖啡館在聲明中提到「我們非常悲痛地告知，我們最好的朋友肖恩突然離世，用言語無法形容我們現在所感受的痛苦，我們仍在努力面對這一切，在這個困難時期，希望大家能夠尊重肖恩家人和朋友的隱私」。

The Night Café名字靈感來自梵高同名油畫

夜間咖啡館在聲明中提到「我們非常悲痛地告知，我們最好的朋友肖恩突然離世，用言語無法形容我們現在所感受的痛苦，我們仍在努力面對這一切，在這個困難時期，希望大家能夠尊重肖恩家人和朋友的隱私」。聲明還補充「肖恩不只是我們的樂團夥伴，還是兒時最好的朋友，在樂團成立前，我們就一起擁有很多共同回憶，一路走來，我們實現了夢寐以求的事情，肖恩會永遠活在我們心中，並透過他演唱的音樂，留在大家心中。」由於消息來得相當突然，不少粉絲紛紛在底下留言，表達對肖恩的喜愛與不捨，夜間咖啡館由26歲主唱兼吉他手肖恩、26歲吉他手喬希·希金斯（Josh Higgins）、27歲鼓手卡爾·狄龍（Carl Dillon）和26歲貝斯手阿倫·奧康奈爾（Arran O’Connell）四人組成。 The Night Café名字靈感來自梵高於1988年創作的的同名油畫，樂團於2013年成立，分別於2017年和2018年發行了兩張EP《Get Away from the Feeling》和《Bunkbed》，2019年發行了首張錄音室專輯《0151》 。