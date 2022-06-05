英皇三子MV戶外大屏幕首播 洪助昇黃明德黎展峯興奮打卡

英皇三位新人黃明德(Dark)、黎展峯(Andy)及洪助昇(Aiden)分別推出其首支派台作品包括《留班同學》、《跳》及《憑實力單身》。日前，三位新丁得知自己歌曲MV將會出現於甚具代表性的銅鑼灣時代廣場的大電視，於是三人便相約到時代廣場齊齊睇MV，實行要感受一下巨型屏幕的震憾。

不過當播出MV時，三人並沒有專心觀看，反而都不約而同爭取時間跟「自己」影相及拍片，說要留住紀念性的一刻。最興奮的莫過於年紀最小的Dark，當看到自己出現在大電視上，Dark立即手舞足蹈，擺出各種pose影相，十分可愛；Andy則不停來回踱步，看似有點緊張，後來Dark走上前跟他一起跳舞，才輕鬆過來；至於Aiden在三人中算是比較專心觀看的一個，但期間也不忘拿出電話拍照。