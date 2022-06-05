英皇三子MV戶外大屏幕首播 洪助昇黃明德黎展峯興奮打卡

英皇三位新人黃明德(Dark)、黎展峯(Andy)及洪助昇(Aiden)分別推出其首支派台作品包括《留班同學》、《跳》及《憑實力單身》。日前，三位新丁得知自己歌曲MV將會出現於甚具代表性的銅鑼灣時代廣場的大電視，於是三人便相約到時代廣場齊齊睇MV，實行要感受一下巨型屏幕的震憾。
不過當播出MV時，三人並沒有專心觀看，反而都不約而同爭取時間跟「自己」影相及拍片，說要留住紀念性的一刻。最興奮的莫過於年紀最小的Dark，當看到自己出現在大電視上，Dark立即手舞足蹈，擺出各種pose影相，十分可愛；Andy則不停來回踱步，看似有點緊張，後來Dark走上前跟他一起跳舞，才輕鬆過來；至於Aiden在三人中算是比較專心觀看的一個，但期間也不忘拿出電話拍照。
觀看過後，Dark依然興奮，謂沒有想過自己會出現在這麼大的一個屏幕中，Andy覺得整件事很不真實，因為從來都沒有想過這件事會發生在自己身上。至於MV第一日上架即感動到喊的Aiden這次已做好心理準備，十分冷靜，「其實由《造星》開始，一直都好希望有一首屬於自己嘅作品，因為我好想同大家分享自己嘅故事，亦都真係可以演繹一首屬於自己嘅歌，當MV出嗰一日，咁啱我嗰日全日都做嘢，去到六點嘅時候就即刻拎部電話出嚟睇。嗰日就忍唔住好激動咁樣熱淚盈眶，因為嗰種覺得努力咗咁耐、期待咗咁耐，終於可以同大家分享一首屬於Aiden自己嘅作品嘅嗰一種激動。」他坦言見到身邊的歌手朋友的歌於一些戶外大屏幕播放的時候，自己亦期待可能有一日見到自己的MV或者自己歌會讓大家看見。