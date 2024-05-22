英皇全新女團VIVA官方照曝光 首支單曲本月底派台

英皇娛樂今年力捧全新四人女團VIVA，是繼Twins後相隔23年再推出女子組合。VIVA由4位平均年齡22歲的成員組成，包括馬思惠(Macy)、HOYTV選秀節目《就是青春》亞軍張鈊貽(ValC)、《全民造星IV》參賽者李晞彤(Carina)及曾與姜濤扯上關係的姜咏鑫(Ada仔)。昨日(21日)，VIVA的官方社交平台開始運作，並公開首張宣傳照，預告新歌將於本月27日正式派台。

未出道已瘋狂接Job

團名VIVA來自西班牙諺語「Viva la Vida」，有活在當下的意思，4位成員在IG一同出po，既公開合照亦分享出道心情：「大家好我哋係VIVA，籌備咗咁耐終於可以同大家見面喇！以後請大家多多指教，多多支持！」距離正式出道尚有數天，VIVA原來已獲公司安排接job，分別是下月舉行的中環海濱One Love Asia音樂節及新濠影匯水上樂園WAVEFest水上音樂節，為兩個在香港及澳門舉行之大型活動擔任表演嘉賓，後者更會跟同門師兄張敬軒、Dark及師姐泳兒等同場演出。據了解，VIVA還接下其他廣告及代言工作，包括本月31日為健身中心的晚會演出，下月起亦會推出蒸餾水廣告，有指更獲化妝品、手提電話、行李箱等共十多個客戶青睞。