熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-05-31 16:30:57

英皇女團VIVA韓國拍攝辛苦到喊 拍MV遇大隻男即心心眼

分享：
VIVA推出首支派台作品《Topic Killa》。

VIVA推出首支派台作品《Topic Killa》。

英皇相隔23年再捧女團，由姜咏鑫(Ada)、李晞彤(Carina)、馬思惠(Macy)及張鈊貽(VaIC)組成的VIVA，日前(27)正式出道，霍汶希(Mani)更陪同VIVA走勻三間電台跟各高層及DJ打招呼。「VIVA」首支派台作品《Topic Killa》亦同步推出，音樂班底、錄音、MV拍攝及舞蹈編排均由韓國團隊負責。 

歌曲講述VIVA從女生角度演繹當面對心儀對象是一位「話題終結者」時的心聲。深夜向對方發出一個「Goodnight」訊息，卻換來一個毫不浪漫的「It’s Alright」回覆。對方蠢鈍又帶點可愛，令人又愛又恨，作為女生唯有剛柔並重，像Rap詞般直接表達的同時，又保留一點矜持等待他主動開口。

英皇女團VIVA韓國拍攝辛苦到喊。

英皇女團VIVA韓國拍攝辛苦到喊。

Carina是隊中「藝能擔當」，她謂首次到韓國錄歌，感受最大是唱歌部份，「因為韓國同香港嘅唱歌模式好唔同，喺我嘅認知上面，學咗好多新嘅唱腔、發聲嘅技巧，所以我哋都用咗好多時間去平衡，我相信我哋冇人冇為過唱歌呢一個部份而冇喊過，不過喊完就冇事，都係抒發一下，第二日大家又打起精神去接受挑戰。」隊中的「舞蹈擔當」Valc表示可以跟一些自己很欣賞的排舞師合作，十分開心；而外表甜美的的Macy除了是「唱歌擔當」，同時亦是「大力擔當」，「喺韓國受訓期間，有一晚我自己喺宿舍嘅下層，佢哋喺上面嗰層，突然間發生一下巨響，然後我大叫，佢哋以為我喺下面有事，即刻衝晒落嚟，其實我係坐爛咗張櫈，哈哈。」「姐姐擔當」的Ada立即和議，「佢真係好大力，第一次見識到佢嘅『力量』係我哋第一日去度韓國宿舍樓下，楝大廈係冇𨋢Macy一口氣將佢兩個篋行樓梯搬咗上三樓！」 去到MV拍攝現場，亦令她們驚喜萬分，例如首次見到為她們打氣的應援餐車、每拍攝完一個鏡頭後，她們背後即「自動」出現四張椅子讓她們坐下休息，原來都是貼心的工作人員預備，除此之外，當然不少得「艷遇」，她們即心心眼笑說：「我哋MV有一位工作人員好大隻、好靚仔，然後我哋走咗去問經理人可唔可以簽佢返香港，哈哈。」

Ad Block
VIVA 拍MV遇大隻男即心心眼。 姜咏鑫(Ada)是「姐姐擔當」。 李晞彤(Carina)是隊中「藝能擔當」。 馬思惠(Macy)除了是「唱歌擔當」，同時亦是「大力擔當」。 張鈊貽(VaIC)是「舞蹈擔當」。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受