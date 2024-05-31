英皇女團VIVA韓國拍攝辛苦到喊 拍MV遇大隻男即心心眼

英皇相隔23年再捧女團，由姜咏鑫(Ada)、李晞彤(Carina)、馬思惠(Macy)及張鈊貽(VaIC)組成的VIVA，日前(27日)正式出道，霍汶希(Mani)更陪同VIVA走勻三間電台跟各高層及DJ打招呼。「VIVA」首支派台作品《Topic Killa》亦同步推出，音樂班底、錄音、MV拍攝及舞蹈編排均由韓國團隊負責。

歌曲講述VIVA從女生角度演繹當面對心儀對象是一位「話題終結者」時的心聲。深夜向對方發出一個「Goodnight」訊息，卻換來一個毫不浪漫的「It’s Alright」回覆。對方蠢鈍又帶點可愛，令人又愛又恨，作為女生唯有剛柔並重，像Rap詞般直接表達的同時，又保留一點矜持等待他主動開口。