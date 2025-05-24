英皇新人黃峻熙暗戀出道作唱出「兵仔回憶」MV搵師兄洪助昇幫手

歌曲講述暗戀好友的故事，於好友身邊守候多時，雖然自己有無盡的幻想，但寧願不走一步，都不願走錯一步，將未敢開口說的都唱給對方聽。今年十九歲的Heize Wong黃峻𤋮原來亦有跟歌曲相同的經歷，「嗰個女仔係我嘅同學，我哋住得好近，之後日久生情。我哋都會做啲好似情侶嘅嘢，有少少肢體接觸，戀人未滿嘅感覺好強烈。最後我同個女仔係有一齊嘅，同MV故事係唔同，雖然到最後都分開咗，但都係一個不錯嘅經歷。」亦因為過去經歷，所以唱起歌時特別有感覺，特別是某幾句歌詞，令Heize Wong黃峻𤋮勁有感觸，「例如『假裝好友』、『紛飛小雨點』，我都試過同個對象喺落雨嘅時候喺條街度玩，所以好多謝Oscar填咗好多對我嚟講係好中嘅詞，令我好投入去唱呢首歌。」