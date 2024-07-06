英皇新女團VIVA出道一個月首次公開演出嗌緊張 Carina被妹妹驚喜搞喊

關於兩個音樂節演出，VIVA坦言嘗試了很多的第一次，為了不容有失，更特意提早一日去現場花了兩小時作綵排。對於這兩次演出，VIVA直言十分緊張，隊中最多舞台經驗的VALC 更謂是「前所未有感受過嘅緊張」，「好驚做唔好，好多憂慮。」不過緊張過後，更多的是興奮，「唔知點解去到on show 嘅前一分鐘我嘅擔心全部都消失咗，聽到出面觀眾嘅聲音令我變淡定，仲感到有啲興奮。」Ada亦有同感，「話係緊張，反而覺得係興奮同有安全感，由到達澳門開始，見到嘅每一位都對我哋照顧有加，從內到外嘅包容、體貼，感受到你哋嘅熱情。」

Macy認為這次對她們來說是一個挑戰，「因為我哋只係出道咗一個月，兩個show都未必有咁多觀眾認識我哋，但係佢哋嘅反應令到我哋嘅信心增加，佢哋嘅歡呼聲令到我哋更加享受喺舞台當中。真係好好玩，同觀眾嘅互動超近，能夠近距離感受到觀眾嘅熱情。」最難忘的是Carina妹妹為她送上驚喜，搞到她落台後爆喊，「我喺台上面唱唱吓歌見到我阿妹，勁surprise！原來佢自己買飛嚟支持我，佢之前完全冇同我講過。嗰陣時我喺台上面已經好有衝動喊出嚟，但因為表演緊，所以點都要忍住，要做好表演先，唱完歌轉身返後台，我已經忍唔住爆喊，真係好感動！」 除此之外，VIVA預告將會再到澳門參與「第五屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典」，同場更有BLACKPINK師妹團超強怪物新人「BABYMONSTER」、韓國天后BoA等，更希望可乘機取經。