影視博覽2023｜英皇電影巡禮群星晒冷 宣布起用MIRROR三子開拍新片《盜月者》

一年一度的香港國際影視展(FILMART)來到第二日，英皇電影舉行大型發布會，宣布未來多個電影項目，更安排一眾紅星晒冷登場，梁朝偉、劉德華、張學友、張家輝、謝霆鋒、成龍、陳偉霆、吳鎮宇、任達華等均有出席，場面相當熱鬧。

開拍《新警察故事2》 英皇電影今年四套重點電影包括《金手指》、《爆裂點》、《海關戰線》及《内幕》，更將開拍新片《新警察故事2》，由成龍監製，謝霆鋒首次執導兼主演，蔡卓妍擔任女主角；同時，亦隆重宣布起用MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）主演新片《盜月者》，由袁劍偉執導，兩位鏡仔昨日已飛往日本為新片取景，就連隊友姜濤亦有份演出，導演與MIRROR三子事先拍片，透露已為《盜月者》展開拍攝。

MIRROR成員Anson Lo、Edan主演新片《盜月者》，還有姜濤特別演出。

梁朝偉邪氣十足 今日發布會紅星雲集，莊文強執導的《金手指》可謂最矚目，事關梁朝偉和劉德華自《無間道》之後再度拍檔，今次梁朝偉罕有地邪氣十足，扮演受過高等教育之角色，卻成為最大詐騙集團主腦，而劉德華飾演調查員，跟很多人有對手戲，同片還有方中信、陳家樂、蔡卓妍、岑珈其等，方中信笑言能夠跟兩位影帝合作，就算唔收錢都制！