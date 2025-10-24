英皇19歲新人黃峻𤋮出道即惹官司 英皇終止合作

英皇娛樂新人黃峻𤋮昨日爆出官非，他被揭涉嫌未經同意，威脅發布他人私密影像，昨日(23日)在西九龍裁判法院再度提堂。他被控於今年8月26日，在荃灣麗城花園某室外，威脅會發布X的私密影像，意圖令X受到侮辱、驚嚇或困擾，X未同意發布且被告不理會X是否同意發布。辯方在庭上表示案件「事實背景非常複雜」，要求押後至明年初再訊，但遭裁判官拒絕。裁判官接納控方申請，案件押後至12月18日再訊，被告續准保釋。

英皇娛樂經理人霍汶希Mani回應傳媒表示，「公司都係今朝（23日）才知道呢件事，已經終止同藝人合作。」而黃峻𤋮的IG亦己移除。由於他涉嫌未經同意，威脅發布他人私密影像，有法律人士指出今次案件重點在於有沒有威脅或有冇發布影像，其中一樣都構成犯罪。

今年19歲的黃峻𤋮先後推出兩首作品，分別有《拖多幾百天》、《不如出走》，MV更找來洪助昇、沈震軒做導演。早前亦曾亮相《叱咤》記招，但他收起一貫笑容，相信與官司有關。他出道時接受本報訪問，提及自己知道不是讀書的材料，但很愛音樂，會到街上busking，同時到伍樂城開設的伯樂音樂學院上課，最後在歌唱比賽奪冠，繼而被英皇娛樂睇中簽約出道。

入行後，黃峻𤋮反而重返校園，認為至少要完成學業，成功畢業，給予自己及家人一個交代。他亦很感謝家人的支持。他自言是個憑感覺做事的人，也是一個很悶蛋的人，自己會把想說的感受，透過歌曲表達出來，因此現在努力學寫歌，希望未來的作品都是自己有份創作。