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娛樂
2024-10-21 17:03:00

范冰冰主動爭取拍馬來西亞片《地母》　張吉安導演爆范爺金句「將我糟蹋成垃圾，我奉陪到底」

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范冰冰主動爭取拍馬來西亞片 導演爆范爺金句「將我糟蹋成垃圾，我奉陪到底」

范冰冰主動爭取拍馬來西亞片 導演爆范爺金句「將我糟蹋成垃圾，我奉陪到底」

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范冰冰一度係「范爺」，人氣勁而且咩大片都有佢份，代言多不勝數。不過因為被爆以「陰陽合約」逃稅，結果喺內地被封殺多時。冇得拍內地作品，范冰冰點會就咁坐喺度？近年佢就接拍外地製作，近期仲去到馬來西亞拍攝當地導演張吉安嘅新片《地母》，套戲亦喺早排煞科。

由於范冰冰參演消息傳出，導演決定提早舉行記者會公布 范冰冰早前到馬來西亞拍攝張吉安新片《地母》

范冰冰向張導表明自己「唔止係明星」

張吉安早幾日出post提到同范冰冰合作過程，張導話去年12月同范冰冰首次見面，當時范出席完新加坡國際電影節，再託經理人約張吉安見面。

張吉安指當時只係想認識新朋友，並冇帶作品喺身，而且自己亦未試過同「有明星光環的演員合作，我自知拍的並非什麼商業主流大電影」。見面時范冰冰話「拍電影時，即便你將我糟蹋成垃圾，我奉陪到底」，表明自己唔止係明星。

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後來張吉安分享家鄉吉打故事時，談到疫情期間寫咗5個劇本，而范冰冰聽完《地母》劇本之後好感興趣，於是主動提出「這一部我很喜歡，留給我可以嗎？」。

雖則范冰冰人氣地位未及以前，但係拍新戲總會有人想知，而喺6月范冰冰已經去到馬來西亞試造型，並且喺吉打做準備。本來拍攝工作相當保密，但去到拍剩一個禮拜，范冰冰拍《地母》嘅消息傳出，於是張吉安決定臨時舉行記者會公開交代。

范冰冰6月時已到馬來西亞準備

范冰冰6月時已到馬來西亞準備

向來拍開大片，范冰冰拍小規模製作會唔會唔適應？張吉安話唔少行內人都想知合作成點，佢喺facebook出post指「她非常敬業，配合度極高，感性通透、演繹伸縮很強，是值得再合作的好演員」。

張吉安成長於馬來西亞吉打州，爸爸喺當地曾為人驅魔同埋做乩童，因此張導作品除咗勾勒吉打嘅風貌，亦將馬來傳統文化、民間傳說等融入其中。2020年張吉安以《南巫》喺第57屆金馬獎奪得最佳新導演及最佳原著劇本。

原文刊登於 電影LOL

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