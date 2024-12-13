范冰冰戴過千萬珠寶與趙世曾開P 對瓊瑤離世感遺憾

范冰冰今日(13日)應趙世曾之邀到趙苑出席卓能集團聖誕慶祝酒會，她戴上過千萬珠寶到場，並與趙世曾一齊為大宅的聖誕樹亮燈儀式，二人更一齊在大廳跳舞。趙世曾又帶冰冰參觀自己的豪宅，更一齊到花園平台欣賞無敵大海景，期間冰冰亦細心為趙世曾護頭，以免他被帳篷整親。

對 趙苑讚口不絕

范冰冰表示自己首次到訪趙苑，她說︰「這是一個傳說中大家都想看到的家吧，開始就看到了非常漂亮的海景，是一個非常奢華、非常美麗的一個地方。因為我自己本身我也很喜歡設計類的東西，也很喜歡建築類的東西，對裝修甚麼這些也是我自己很感興趣的。」

她表示非常開心受邀到來，跟大家見面，她說︰「卓能地產還是非常的出名，趙先生也是我很佩服的一位有名的商人，他又聰明很有智慧，把集團經營的很好。」她又賣口乖表示香港的房子很貴，所以至今未有置業，要來看看卓能地產有甚麼樓盤推介。