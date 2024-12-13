范冰冰戴過千萬珠寶與趙世曾開P 對瓊瑤離世感遺憾

范冰冰今日(13日)應趙世曾之邀到趙苑出席卓能集團聖誕慶祝酒會，她戴上過千萬珠寶到場，並與趙世曾一齊為大宅的聖誕樹亮燈儀式，二人更一齊在大廳跳舞。趙世曾又帶冰冰參觀自己的豪宅，更一齊到花園平台欣賞無敵大海景，期間冰冰亦細心為趙世曾護頭，以免他被帳篷整親。
對趙苑讚口不絕
范冰冰表示自己首次到訪趙苑，她說︰「這是一個傳說中大家都想看到的家吧，開始就看到了非常漂亮的海景，是一個非常奢華、非常美麗的一個地方。因為我自己本身我也很喜歡設計類的東西，也很喜歡建築類的東西，對裝修甚麼這些也是我自己很感興趣的。」
她表示非常開心受邀到來，跟大家見面，她說︰「卓能地產還是非常的出名，趙先生也是我很佩服的一位有名的商人，他又聰明很有智慧，把集團經營的很好。」她又賣口乖表示香港的房子很貴，所以至今未有置業，要來看看卓能地產有甚麼樓盤推介。
認真拍好每部戲
問到她的工作計劃，她表示今年拍了兩部電影，3月份在荷李活拍了一部戲，10月也到馬來西亞拍張吉安導演的《地母》，明年也會到日本拍戲，現在正學習日語。她稱比較少拍台灣的戲，但一直都有關注。她表示從16歲開始拍戲，大家都見證住她的成長，每一年的變化都紀錄在角色入面，「對我自己來說我覺得，每一個戲我都要好好的去做，把它當做一個很珍貴的禮物來送給我自己。」
尊重瓊瑤選擇
談到瓊瑤離世，當年她憑《還珠格格》金鎖一角打響名堂，冰冰說︰「我拍《還珠格格》只得16歲，對人生充滿很多希望，跟很多不確定性的一個很特殊的一個年紀，這部戲讓我們令全世界的觀眾認識到我們，是一個很好的起點，也跟我微博說的一樣，它點亮了我們的人生。雖然真的很遺憾，但是我覺要尊重每一個人的想法，尊重她的想法，會永遠記住她。」