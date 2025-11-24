范冰冰獲封金馬影后賀文遭刪除 轉IG發文吐心聲

范冰冰自從被爆「陰陽合約」逃稅，已遭內地封殺多時，及後她轉戰海外發展亦頗順利。日前舉行的金馬獎，冰冰就憑馬來西亞電影《地母》首奪影后，但她未有出席頒獎禮；其後工作室在微博發恭賀文，她亦上載喜極而泣的照片，但兩條帖文不到12小時「被消失」。
范冰冰封后後，其工作室在微博發賀文：「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角」，而范冰冰亦有分享個人照及食物照，並開心寫道：「剛回覆完所有好友的600多條祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹。此刻，有點幸福，有點懵……」雖然文中未提及「台灣」、「金馬獎」等字眼，卻仍然未有預警下被刪除。
有感而發
范冰冰昨晚轉去IG發文，大曬獎項照並表示：「昨(前)夜，我對著導演發來的四座獎杯照片，看了很久很久。在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前——那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。」她大讚導演在各種壓力下，堅定地支持她，「儘管拍攝條件艱苦，但馬來西亞劇組裏的每個同仁，臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事，是你們，讓這部優秀的馬來西亞電影得以誕生，創造了奇跡，也讓華語電影人的執著，被世界看見。殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直和大家一起走下去。與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。」
最後，范冰冰有感而發寫道：「現在，我想說：關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。謹以此心，獻給親愛的你們！Saya sayang kamu semua banyak-banyak! 」