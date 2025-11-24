范冰冰獲封金馬影后賀文遭刪除 轉IG發文吐心聲

范冰冰自從被爆「陰陽合約」逃稅，已遭內地封殺多時，及後她轉戰海外發展亦頗順利。日前舉行的金馬獎，冰冰就憑馬來西亞電影《地母》首奪影后，但她未有出席頒獎禮；其後工作室在微博發恭賀文，她亦上載喜極而泣的照片，但兩條帖文不到12小時「被消失」。

范冰冰封后後，其工作室在微博發賀文：「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角」，而范冰冰亦有分享個人照及食物照，並開心寫道：「剛回覆完所有好友的600多條祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹。此刻，有點幸福，有點懵……」雖然文中未提及「台灣」、「金馬獎」等字眼，卻仍然未有預警下被刪除。