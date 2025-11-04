范姜彥豐傳握與王子「裸體相擁」證據　斥粿粿慣性說謊

范姜彥豐（左）稱擁有粿粿（右）與王子（中間）出軌的證據。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿1日以17分鐘長片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，但澄清二人沒有一起住。根據媒體報道，范姜彥豐手握「粿王」裸體相擁證據。

根據《鏡週刊》報道，范姜彥豐抓包粿粿婚內出軌王子，兩人偷情紀錄不僅有文字訊息、照片，甚至他手上還握有兩人裸體相擁證據。范姜彥豐覺得自己受到很大屈辱，透過友人向周刊發聲痛批粿粿整天都在玩樂，也不回家，根本沒有好好盡責照顧「家人」。

稱首期及房貸大部分由她支付

針對出軌風波，粿粿於11月1日公開回應與道歉，並稱范姜彥豐原本開出1,600萬台幣作為離婚條件，還找了徵信社謝老闆，後協商過程砍價到1200萬台幣，提出中間的400萬台幣當作為維持家庭的費用。她又否認要求范姜彥豐放棄婚後財產分配。