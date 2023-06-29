范瑋琪繼續撐黑人陳建州 深信老公為人正直：我愛我丈夫

代夫反駁： 我家只有一張床

日前，被指與好閨蜜失聯的范瑋琪，今午再於社交網貼文力撐老公，除列出自己在懷孕期間大部份時間都有黑人陪伴外，更強調深深相信老公是個正直的人，更公開表示很愛他，范瑋琪寫道：「我沒有神隱。我和平常的作息一樣在家帶飛翔。回溯懷孕時期的事，我可以很清楚的說，從知道懷孕雙胞胎開始，我每時每刻都待在家裡安胎，直到後來破羊水那一天送醫生產。中間唯五出門過參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步7000步和固定產檢，這些外出黑人全程都在。」她續指家裡只有一張床：「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧我。從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒。我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。」