范莎莎撐弱勢孩童學玩新興運動 「威龍潘金蓮」梁茵現身支持

前亞姐季軍范莎莎、藝人梁茵、樂翊榆及吳雲甫，日前出席於尖沙嘴舉行的「YSVP 體育券資助計劃」啟動禮。該計劃由蔥動全人教育基金會（YActive）推出，首階段斥資逾百萬元，以創新「電子運動消費券」模式，資助弱勢學童參與多元化新興運動課程，包括匹克球、非撞式欖球及腕力運動等，預計逾千名學童受惠，計劃將於5月開始接受申請。 YActive創會會長李潔思女士致辭時表示，不少青年及弱勢社群缺乏發展運動潛能的機會，故基金會致力促進青年全人教育，以扶貧及共融為目標。藝人齊撐弱勢學童推動運動普及化啟動禮特別安排運動體驗環節，范莎莎更與擔任主禮嘉賓的香港特區政府青年發展委員會副主席兼YSVP榮譽顧問梁毓偉議員即場示範匹克球，展示新興運動的多樣性。

擔任青年大使的范莎莎表示：「今次多謝 YActive 創會會長李潔思邀請做蔥動青年大使，大家都知我做開體育節目嘅主持，其實我本身好好動，自細已做好多唔同嘅運動，好開心可以推廣今次計劃。」她又透露近日忙於拍攝重頭劇《模仿人生》，並有幸與袁詠儀合作，感到非常期待，范莎莎：「細細個睇到佢大，佢好有氣場，我都想學佢一秒入戲！我成日笑係一個紓壓方法，令自己個人唔好咁緊張，自己演技方面都要拿捏好啲。」 梁茵忙籌備餐廳 擔任青年大使的樂翊榆分享在英國留學時，開始參與跳舞運動 (dancesport) 及騎馬，回港後更喜歡了打高爾夫球：「我覺得呢個計劃嘅方向好好，可以支持非華裔嘅青年同低收入家庭嘅青年。每人畀一個資助佢哋嘗試唔同嘅運動，令新興運動普及化，運動無邊界，唔會因為錢嘅問題而無得玩。」

曾在《愛·回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」為人熟識的梁茵，亦覺得計劃十分有意義，她表示：「6 至 18 歲嘅青少年以及非華裔嘅小朋友都可以受惠，我覺得幾有意義。」她亦透露正忙於籌備海南雞餐廳，希望今年內開業，稍後將與馮素波合作主持飲食節目，推介香港本土特色餐廳。 此外，「蔥動全人教育基金會」成立典禮及慈善晚宴亦已舉行，由林盛斌（Bob）擔任大會司儀，范莎莎即場體驗競技啦啦隊運動，被一眾猛男抬高，事後她在IG留言：「腳震震都要話：話晒都係體壇嘅！」