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娛樂
2022-09-27 16:11:03

荃灣豬肉佬威威被「粉絲」IG公開追數揭生日會疑做假？經理人文哥被爆已離職

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荃灣豬肉佬威威被「粉絲」IG公開追數揭生日會疑做假？經理人文哥被爆已離職

荃灣豬肉佬劉宋威（威威）今年5月因貌似[email protected]而爆紅，不但有粉絲為佢開設應援群組「荃灣鮮肉威威應援團」，威威仲開埋YouTube頻道及接拍廣告，6月份更有逾百粉絲出席商場活動為威威慶祝35歲生日，威威當時仲感動落淚。不過自疑似威威舊照和黑歷史流出，之後除口罩揭真面目後，人氣急劇下跌，其專頁及應援群組自上月15日就無再更新，星途僅57日玩完。近日，威威仲被公開追數，指生日會仍未收到應有嘅人工。

有網民於威威社交平台最後帖文下留言：「上次你哋藝人生日會戈（嗰）度公關公司仲未出糧。再問又吾（唔）覆，你哋公司可否正式下（吓），我哋真係又身水身汗去左（咗）會場，實行左（咗）通告兩小時的工作，但現在追討無門。」 另外，又於回覆其他網民留言時指，曾經以WhatsApp追數，卻被已讀不回，表示無晒辦法下只有留言：「你哋如果知道公司邊個出糧可否幫我問吓」唔少網民都覺得啲錢凍過水，但又有網民幫口留言叫威威還錢。

對於威威被追數一事，有傳媒聯絡有份幫手搞威威生日會嘅公關公司人員，該公關表示公司只負責枱面嘢，例如活動流程、新聞稿及見記者，又只係為商場搞活動，其他事需向威威查詢。傳媒又再發訊息至威威經理人文哥，惟「經理人」文哥已離職。

「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（阿威）

網民IG留言

「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（阿威）

「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（阿威）

「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（阿威）

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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