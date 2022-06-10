荃灣豬肉佬阿威紅到日本 疑除口罩舊照流出 與TVB御用奸人撞樣？

荃灣街市豬肉檔阿威因貌似AK與MC爆紅，縱然未曾除口罩以真面目示人，但已接拍3個廣告、開設YouTube頻道、商場粉絲見面會，就連日本媒體Techinsight都以「帥氣豬肉店店長，人氣不遜偶像」為題介紹阿威，相當厲害。不過，阿威被指愈來愈商業化，又被陳志雲猜測背後有公關公司或專業團隊捧紅；而近日，阿威又被爆出曾經做過傳銷。

阿威舊照爆做傳銷

網上討論區近日流傳一張疑似阿威嘅舊照，相中人除咗無戴口罩，又拎住一支黑色產品自拍，有網民就認得呢個就係阿威，仲話佢手上嗰支係傳銷產品，拎得呢支產品影相姐係做傳銷工作；仲有網民表示查到呢支產品嘅神奇功效：「呢支嘢癲架，佢哋講到噴胸會豐胸，噴頭會生髮，噴臉會瘦臉，講到支嘢萬能有智慧識得知你噴緊邊。」有網民留言指做傳銷無個好人：「唔怪之得唔除罩，原來做傳銷」、傳到做明星，好勵志」、「咁以前職業都係劏豬，但就係劏港豬囉」」等等；不過都有網民力撐阿威：「改過自身，已屬好事，何必要揭他瘡疤」、「做傳銷姐得罪你咩，使唔使網絡公審人？而家威都全職做幕前啦！」、「坐完監果啲應該要delete哂啲案底」等等。

疑似與李天翔撞樣

當然，有唔少網民都將焦點放於呢位「疑似阿威」除口罩嘅樣貌，紛紛留言指阿威嘅質數通街都係：「型？周圍送貨個啲都汁十個八個啦，成個大叔咁」、「除罩趕粉絲」、「That’s why佢從來唔除罩，下次除罩嗰陣應該係整容之後，到時就駁話呢啲相唔係佢或影得差架喇」、「成個老童咁喎」等等。阿威早前表示自己有興趣幕前工作，希望有機會拍電影及電視劇，有網民就表示阿威與TVB「御用奸人」李天翔撞樣，提議阿威可以做奸角；不過都有網民認為李天翔靚仔過阿威。

「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（阿威）首接拍廣告

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載