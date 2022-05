荃灣豬肉檔AK爆紅 網民建議街市男神組男團撼MIRROR

街市男神

日前有荃灣女街坊喺楊屋道街市附近買豬肉時,發現一名金髮靚仔豬肉佬,之後仲分享二人自拍照到Facebook群組「荃灣人」,唔少網民都大讚佢有型靚仔同有明星相,好似MIRROR成員Anson Kong江𤒹生、MC張天賦、沈震軒、吳卓羲以及羅志祥等男星,仲指對方態度好好,仲教埋佢煲湯。之後吸引唔少人母及人妻特意去朝聖及合照,有網民幫佢開設「荃灣鮮肉威威應援團」群組,至今仲已經超過一萬網民加入,真係相當厲害。

荃灣街市靚仔豬肉佬 荃灣人Facebook

靚仔豬肉佬除口罩照片 Facebook群組「荃灣鮮肉AK應援團」

一班網民及街坊亦有去其他街市發掘,發現除咗現年36歲嘅靚仔豬肉佬阿威之外,仲有好多有明星相嘅街市男神成功俘虜網民心,仲建議佢哋可以組成男團「Super Market」撼人氣男團MIRROR。有網民留言指呢位擁有麒麟臂嘅「翻版Stanley」叫銘哥及大讚佢好似漆黑中嘅螢火蟲咁鮮明同出眾。

荃灣海鮮檔「翻版Stanley」 陳庭欣IG

牛池灣賣菜員似韓星

有網民喺Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙,新蒲崗,鑽石山,慈雲山……) 指牛池灣街市有個賣菜員青靚白淨嘅後生仔,仲話佢激似韓星、直接可以出道及非常有禮貌,不過亦有網民話佢真人黑眼圈好深。呢位被網民譽為「牛池灣小鮮肉」 嘅賣菜靚仔叫Kelvin嘉俊,之後佢解釋話「日日都無得瞓呀……未放過假呀……又朝4點幾起身梳洗餵狗出門做嘢,又由朝忙到夜晚6/7點呀……」 。

牛池灣賣菜員似韓星 Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙,新蒲崗,鑽石山,慈雲山……) 」

天水圍豬肉檔「翻版羅鈞滿」

早前有網民喺搵阿威真身嘅時候,誤以為呢位天水圍頌富街市嘅豬肉檔型男Steve家麒係阿威本人,之後得到網民澄清。家麒曾經係香港散打代表隊隊員,仲奪得過銅牌,退役後先轉行做豬肉佬,喺2019年仲接受過《東張西望》訪問,被網民指佢係「翻版羅鈞滿」。

天水圍豬肉檔「翻版羅鈞滿」 TVBUSA YouTube截圖

大埔豬肉檔「翻版洪永成」

有網民喺Facebook群組「大埔為食友」 指有個叫阿亨嘅大埔富善街豬肉檔店員,竟然同洪永城好似樣,推舉佢為「大埔洪永城」,仲話佢係大埔區豬肉界靚仔代表。

大埔豬肉檔「翻版洪永成」 Facebook「亨泰鮮肉店」

