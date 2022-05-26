荃灣豬肉檔AK都要輸？「美妝界」黎峻開工近百人圍觀

近期興「Supermarket男神」，但提到這類「素人男神」，不得不提有「白面古天樂」之稱的黎峻（Kenneth）。Kenneth原為知名化妝品牌的化妝師，屬於「美妝界」代表，當時於工作的地方吸引不少人前來圍觀拍照，高峰期曾有近百人圍觀，擠得商場舖面水洩不通，更有大陸粉絲專程到商場一睹他的真身。Kenneth表示就算收工也有粉絲跟住他並要求合照，坦言「嗰陣時係一個諗唔一到嘅情況。」最後公司為免引起混亂，於是便暫時將Kenneth調到back office「避風頭」。
Kenneth其後加入英皇而成為藝人，除了接拍廣告，還參與《海關戰線》電影拍攝，與張學友、林嘉欣、謝霆鋒等合作。早前他參與拍攝銀行廣告，廣告中，見到Kenneth不停舉啞鈴，其脹爆的「麒麟臂」加上脹卜卜的胸肌，睇到現場一眾女士「流晒口水」。Kenneth表示，這是他拍過眾多的廣告中，自己最豁出去、形象最搞笑的一個。
由於廣告需要舉啞鈴情節， Kenneth謂拍攝前一段日子特別加操，「重點加強手臂嘅訓練，同埋食到好清，好似食番薯、幾隻雞蛋，我啲friend都唔會約我食飯，因為覺得同我食飯會冇啖好食。」除此之外，在拍攝現場Kenneth都不停操練，務求上鏡時更能突顯肌肉線條，「我帶埋阻力帶去現場做，warm up吓，同埋諗住操得脹啲。」不過可能太投入拍攝，導演嗌cut機後，Kenneth依然舉到唔停手，「拍緊嘅時候因為要不停咁舉啞鈴，到導演嗌咗cut我都keep住好努力咁舉，以為自己做緊gym，返到屋企先feel到勁攰，仲攰過平時做完gym，哈哈。」