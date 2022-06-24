草彅剛夥仲野太賀演兄弟 全新日劇《配角人生》Disney+上架

Disney+近年挑戰Netflix的串流一哥地位，不僅手執Disney、Pixar、Marvel及Star Wars等王牌，還開拓各地市場，推出不少亞洲作品迎合不同類型的觀眾口味。

Disney+近期一口氣有多套日劇及動畫上架，日劇就有道枝駿佑夥拍上白石萌歌的新版《金田一少年之事件簿》、以５位不同背景的年輕女生為主軸，道出出租女友、被包養、整容、男公關等日本社會現象的《明天，我會成為誰的女友》， 還有改編自日本「人氣綠葉」演員松尾諭同名自傳的原創劇《配角人生》。

一連10集的《配角人生》，將於後日（26日）晚上10時在Disney+ 獨家上線，由新一代性格男星仲野太賀飾演主角松戶諭，故事聚焦在這位寂寂無名的演員身上，故事卻始於一張突如其來的機票！演員生涯毫無進展，人生愈見失敗的松戶諭，一天突然在自動販賣機下拾獲一張機票，從此人生得到前所未有的改變。隨之而來的一連串事件：松戶遇到他的夢中情人，哥哥在美國發生的悲劇等等，展現了人生的千種百態。《配角人生》以嶄新的視角呈現出人與人之間的複雜性，這部混合了歡笑與淚影的悲喜劇，將會告訴你人生當中，原來有支持着自己追夢的朋友是多麼彌足珍貴。至於演員陣容，就有前SMAP成員草彅剛飾演松戶諭的哥哥松戶武志，上位女星伊藤沙莉就飾演為松戶的夢中情人，還有鈴木杏、藥師丸博子、井川遙、夏帆等輪流登場。

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