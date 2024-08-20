草蜢佛山開騷蔡一傑騷肌派福利 蔡一智唱到底褲濕

出道邁向40周年草蜢上周末(17日)於佛山舉行「RE:GRASSHOPPER 草蜢演唱會2024佛山站」，全場爆滿。草蜢台上勁歌熱舞，觀眾跟住又唱又跳、玩人浪和大合唱，演唱會兩度encore，蔡一傑(傑少)更解開衫鈕露出結實胸肌和腹肌，大派福利。蔡一智則笑言唱到底褲都濕埋。

演唱會準時開騷，草蜢登場一口氣跳唱《好戲在後頭》、《華麗舞台》、《三分鐘放蹤》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》、《失戀》和《ABC》，全場氣氛高漲。一如草蜢演唱會「傳統」，他們一邊唱《黃昏都市人》和《舊唱片》，一邊與全場觀眾玩人浪，非常開心。今次歌單首度加入《夜了》，全場觀眾大合唱。草蜢公布好消息，傑少說：「仲有幾個月，草蜢踏入40周年，希望申請到喺香港開演唱會，到時你哋會唔會嚟捧場？」全場觀眾大叫「會」。

草蜢完騷受訪，傑少興奮地說：「感覺好正，當第一場騷咁做，唱得好爽，好投入，好盡興。」阿智笑言：「熱情到我連under（內褲）都濕晒！」蘇老闆說：「今日觀眾嘅反應為我哋打咗支強心針，其他場數更有信心，好抵讚，七點零五分坐齊人，準時開騷就可以唱多啲歌。」阿智說：「今次特別為咗佛山站唱《夜了》，之前巡唱咁多場都未唱過，嘩，頭先我見到台下觀眾同我哋大合唱。」傑少表示很多歌迷騷前留言點唱，他說：「之前我哋嚟做宣傳嘅時候，好多歌迷留言，草蜢好多經典歌，呢首我自己都好鍾意。」阿智笑說：「估唔到呢粒滄海遺珠畀歌迷摷到出嚟，依家成為大熱！」

網民讚誠意滿分：加埋 170 多歲跳唱 170 多分鐘 觀眾完騷後網民大讚：「誠意滿滿的一場演唱會，加起來170多歲的三個人，足足唱了170多分鐘。」「接近三小時的演出有三分二都是跳唱，體力扛扛的全程沒有太多talking，而且銜接得相當緊湊，讓觀眾真的可以沉浸式體驗草蜢的魅力！」有觀眾更表示連三歲小朋友都跟住跳《好戲在後頭》，讚歎草蜢魔力驚人。草蜢透露下月中將巡唱到美國，同時籌備新碟和草蜢40周年演唱會，為歌迷準備一連串驚喜。