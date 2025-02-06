草蜢傑仔腦手術後迅速康復 58歲牛一阿智特意為他慶生

草蜢成員蔡一傑(傑仔)，去年因接受腦部手術切除腫瘤，缺席了草蜢在美國的演唱會，並一度進入休養狀態。今天正值他 58 歲生日，親兄蔡一智(阿智)特意為他舉辦生日派對，邀請了傑仔的一眾好友與他慶祝。

阿智在其社交平台上載細佬生party的快樂時光相片，在一眾親友陪同下於餐廳慶祝的傑仔，戴上畫家帽的他，全程面帶微笑，而且精神相當不錯，看來已經康復得七七八八。