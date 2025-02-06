草蜢傑仔腦手術後迅速康復 58歲牛一阿智特意為他慶生

草蜢成員蔡一傑(傑仔)，去年因接受腦部手術切除腫瘤，缺席了草蜢在美國的演唱會，並一度進入休養狀態。今天正值他 58 歲生日，親兄蔡一智(阿智)特意為他舉辦生日派對，邀請了傑仔的一眾好友與他慶祝。
阿智在其社交平台上載細佬生party的快樂時光相片，在一眾親友陪同下於餐廳慶祝的傑仔，戴上畫家帽的他，全程面帶微笑，而且精神相當不錯，看來已經康復得七七八八。
阿智在帖文中又祝傑仔生日快樂：「Happy birthday to my brother。」還標註「#stayhealthy #allthebest #thestageiswaitingforyou #familytime #各位framily一人一句賀壽詞#我祝你快高長大 #你啦嚟啦comeonletsgo #grasshopper。」而不少傑仔的朋友，像向海嵐、謝安琪、容祖兒、蔡卓妍等，都有留言祝賀他生日快樂，以及身體健康。
去年 10 月，傑仔公開自己頭部的疤痕照片，透露接受切除腦部腫瘤的手術，他當時稱：「剛剛做完一個切除腦部腫瘤手術，手術非常順利……希望給我一點空間和時間，讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩……」而手術後的傑仔鮮有露面，只在去年出席過胡楓的聖誕派對，以及阿智60歲生日派對。