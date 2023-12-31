草蜢到美國登台 唱《夢伴》向恩師梅艷芳致敬

草蜢在12月23、24日於拉斯維加斯Venetian Theatre舉行的兩場巡唱，全場爆滿，與一眾當地樂迷一起迎接充滿歡樂的聖誕佳節，亦是他們的「RE: GRASSHOPPER 草蜢巡迴演唱會」最後一站，三子希望每年都可以來到美國開show，與當地熱情的歌迷一年一聚。

再次踏足拉斯維加斯的舞台，草蜢三子不約而同地想起他們的恩師梅艷芳。兩晚的演出，草蜢特別獻唱了他們與梅姐合唱的《夢伴》，更在舞台後方正中央位置，放置了mic stand，彷彿就像跟梅姐一起在台上演出。「因為十二月三十日係阿梅離開我哋第二十年，我哋都藉著今次演唱會去懷念佢，同好多愛錫佢嘅人一齊唱《夢伴》。」蘇志威強調說：「係成個演唱會送咗俾佢（阿梅）。」

