草蜢台北開騷｜巡唱首站蔡一傑感動爆喊 綜藝界猛人同台加持

睽違台灣13年，草蜢再次空降台北小巨蛋，上周末（18日）舉行「RE: GRASSHOPPER 草蜢巡迴演唱會」，作為今次世界巡演的首站。歌迷等到頸都長，門票火速售罄，好友張小燕、蘇慧倫、范曉萱、羅時豐、許富凱、曾國城、小鍾和李聖傑等捧場。37年前草蜢初到台灣工作，獲小燕姐、羅時豐、許富凱和曾國城等前輩藝人愛錫和支持，所以當晚蔡一傑在台上看見他們在VIP席，手舞足蹈投入睇騷，立即感動爆喊。Encore時草蜢即興邀請他們大合唱，一眾綜藝之神同場表演，千載難逢，Fans直呼賺到笑！

請 Rapper熊仔做嘉賓

今次小巨蛋演唱會，草蜢為台灣Fans度身訂造歌單和舞蹈編排，除了原汁原味廣東歌，還加入國語歌，當中最特別是1995年他們為台灣Fans創作的台語歌《有緣來作伙》，勾起很多美好回憶。今次演唱會他們選唱恩師梅艷芳的歌《緋聞中的女人》致敬，以草蜢方式重新詮釋，格外動人。表演嘉賓則邀請「金曲獎」獲「最佳作詞人獎」的Rapper熊仔，他們合唱周杰倫特別為草蜢創作的同名諧音歌曲《超猛》，之後熊仔獨唱自己的歌曲《能火》，全場勁High。

連環勁歌熱舞

演唱會以廣東歌《Lonely》、《好戲在後頭》和《華麗舞台》揭開序幕，其後再唱出多首國語經典金曲。然後啟動草蜢演唱會的「傳統」：全場觀眾玩人浪，配合《黃昏都市人》和《舊唱片》等歌曲，長達六分鐘在小巨蛋萬人人浪，全場玩得好投入。期間草蜢與Dancers將演唱會專屬Tee禮物包，拋送給台下的Fans。當唱至《暫停開始過》時，傑仔終於忍不住眼淚決堤。演唱會尾聲，草蜢連環勁歌熱舞，令全場high爆。現場不停大叫encore。

草蜢再度登場，蔡一傑突然跑到台下，Fans驚喜尖叫。之後他們唱《半點心》時，笑指VIP席上的主持大哥曾國城特別喜愛這歌，還成功請他上台一齊又唱又跳。接著草蜢好友羅時豐也被全場Fans起哄「召喚」上台，草蜢直接跳落台到貴賓席，竟然一次捕獲羅時豐、小燕姐和許富凱，三位台灣綜藝界天王天后上台，大合唱《愛拼才會贏》，最後他們演唱《我們》為演唱會留下最美回憶。