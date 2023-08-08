草蜢大馬巡唱反應熱烈加場再賣爆 獻唱《檳城艷》回饋粉絲

草蜢已先後到過台北、美國東西岸、新加坡作巡迴演出，早前公布到馬來西亞雲頂，當地隨即掀起撲飛熱潮，門票迅速被搶購一空，主辦單位決定加開一場，滿足粉絲們的撲飛訴求。已經有四年時間未到過馬來西亞開演唱會的草蜢，當地的歌迷熱情不減，整晚揮動熒光棒，一邊尖叫、一邊和唱，氣氛相當高漲。



蘇志威稱疫情前，草蜢每一年會到雲頂開演唱會，事隔3年終於可以再見到他們，非常開心，旁邊的蔡一智補充說：「我覺得今晚嘅fans真係好犀利，佢哋反應大到不之得了，我哋根本唔使dancers同和唱，因為佢哋已經係dancers同和唱，成個show，三個鐘，陪住我哋又唱又跳，好勁！」



除了馬拉的歌迷，原來這兩晚的雲頂站巡唱，還集合了世界各地的草蜢粉絲，蔡一傑說：「我知道有世界各地fans嚟咗，包括澳洲、美國、泰國、香港、台灣、新加坡，佢哋都話好好睇，好值得飛咁長途機嚟馬來西亞睇我哋三個表演，喺度衷心多謝我哋嘅粉絲。」



提到兩場演出最難忘的畫面，蔡氏兄弟不約而同地認為，歌迷的熒光棒燈海印象最深刻，但蘇志威就有不同睇法，他說：「我哋今次特別為馬來西亞歌迷，排練咗《檳城艷》呢首歌，我哋唱嘅時候佢哋特別開心，係馬拉歌迷嘅獨家福利。」





為答謝歌迷的投入表現，草蜢三子預備了多份演唱會Tee，送給現場觀眾，當他們獻唱國語歌《暗戀的代價》，三子向觀眾投擲禮物包，而平日有做開健身的蔡一傑，甚至將禮物拋到山頂觀眾位置。



除了歌迷的支持，蔡一傑兩位來自泰國及美國的好友，專誠飛到雲頂撐場外，還送上繪畫了三子的巨型漫畫畫作給草蜢做禮物，問他畫作代表了什麼，來自美國的朋友解釋：「代表你哋永遠都係Grasshopper，永遠都係三位一體。」



