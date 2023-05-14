草蜢新加坡站巡迴 蔡一傑拋禮物歌迷意外「中頭獎」

自3月中公布草蜢開騷消息，歌迷反應熱烈，門票火速售罄，主辦單位馬上推出應變措施，加開場館座位，讓更多歌迷可以入場睇騷。草蜢巡迴演唱會在5月6日於當地新加坡室內體育館正式開場，全場5800名觀眾High翻天，整晚跟著草蜢邊跳邊唱，完騷後3子受訪，蔡一智說：「估唔到我哋一開場，第一粒音，全場已經好Crazy咁跟住唱足3個鐘，無停過，真係好犀利，亦都畀到好大力量我哋。」蔡一傑補充：「上次嚟呢度開騷係17年嘅事，6年冇開演唱會，新加坡嘅歌迷盡興，我哋又開心。」蘇志威也認同：「有佢哋嘅掌聲、尖叫聲支持，我哋出盡咗120%體力。」

6年未有到新加坡開騷的草蜢表示，除了掛念歌迷，亦掛念當地的美食，蔡一智說：「我哋開騷前拍咗條片放喺社交網站，因為講咗句掛住新加坡嘅美食，我哋由落機一刻，不停收到歌迷送嚟嘅美食，𠵱家我間房，係有10幾個班蘭蛋糕，仲有海南雞飯。」

提到今次演唱會難忘事，蔡一傑面露尷尬表情說：「我哋有一個環節，要將禮物拋去觀眾席送畀歌迷，可能當時我戴住手套，拋嘅時候甩手，成袋禮物撞向歌迷塊面，嗰一刻又好笑﹑又尷尬，我喺台上不斷同佢講對唔住，最慘係因為衝力太猛，份禮物撞完佢塊面，再向後彈去其他觀眾，中咗『頭獎』但最終攞唔到禮物。」除了尷尬事件，新加坡歌迷的熱情，同樣令草蜢印象深刻，蔡一智說：「歌迷玩嘅人浪，係可以媲美香港觀眾，因為新加坡三面台，要U字型做人浪，難度高好多，佢哋係連續幾首慢歌無間斷玩人浪，真係要畀啲掌聲新加坡歌迷。」

蔡一傑續說：「同埋完晒Encore，唱晒歌單裏面嘅歌，但啲歌迷唔捨得走，最後我哋三個要再上台，同大家謝幕，見多一面，講多次拜拜。」蘇志威則說：「嚟緊我哋7月會去雲頂巡迴，新加坡嘅朋友過去好方便，到時可以再買飛嚟支持我哋，所以馬來西亞嘅朋友撲飛要快手，當然我哋都好歡迎香港、台灣嘅歌迷，一齊過嚟馬來西亞睇我哋演唱會啦！」