草蜢新歌《老的辣》腹肌放題拍MV 蔡一傑化身DJ Remus重出江湖

相隔7年再拍MV

新歌《老的辣》由蔡一傑作曲、黃偉文填詞、何秉舜編曲，並與蔡一傑聯合監製。相隔7年再拍新歌MV，草蜢加操練歌和健身，帶幾個行李箱的服飾上陣。蔡一傑說：「好耐冇拍MV，平時買買埋埋咁多靚衫，今次要傾巢而出。」蘇志威笑指導演吩咐每人準備3套衫拍攝，結果他們每人帶了13套衫到場。珠片、皮革、綑綁、窩釘、低腰 、長褸等，MV仿如時裝騷，令人目不暇給。

期間草蜢站在自轉舞台上唱歌跳舞，來來回回轉了半小時後表示暈陀陀。蔡一智說：「看似簡單嘅鏡頭其實好難，要有好好嘅core muscles(核心肌群)先至可以做到動作。」蔡一傑補充：「因為周圍漆黑一片咁樣旋轉，視線冇焦點，仲要跳舞，真係好難。所以做人最緊要『有焦點』！」還風騷表示是日焦點就在腰間他們的腹肌上。

提供 一條龍服務

蔡一傑的焦點除了弗爆身材，還有他首次在MV以「DJ Remus」身份表演打碟，配合燈光，帶動全場氣氛，台前幕後都起哄吶喊。蔡一智說：「其實好多人都唔知道蔡一傑其實係一名DJ，咁多年來我哋都冇褒獎過佢。所以喺今次MV我哋就特別畀個焦點佢，蔡一傑以DJ身份上台表演，讓觀眾見到佢嘅另一個Talent。」蘇志威表示這是他與蔡一智主動向導演要求加入，蔡一傑聞言驚喜並甜笑。蔡一傑說：「其實好多年前我已經開始打碟，好多人都唔知我係專業嘅DJ，今次MV我重出江湖，將來演唱會after party，我都可以打碟，大家一齊玩！」身旁蔡一智乘機賣廣告拉生意，笑說：「生日、結婚、開party都可以叫蔡一傑嚟打碟，打畀我就會安排佢到會。嗱，我哋依家一條龍服務，打呢個電話搵我。」全場大笑。