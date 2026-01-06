草蜢新碟發布會獲近千粉絲撐場 蔡一傑承諾小儀擺酒送表演

草蜢日前出席演唱會藍光碟發布會，商場三層擠滿近千Fans，非常熱鬧。草蜢跳唱全新作品《老的辣》和經典金曲《永遠愛著你》，又與Fans玩遊戲送禮物，適逢成員蔡一智（3號）生日，公司送生日蛋糕和Fans送禮物，全場大合唱生日歌，場面溫馨。剛官宣榮升人妻的蔡一傑忠粉阮小儀擔任主持，草蜢一出場就連聲恭喜。活動上，播放草蜢最新作品《老的辣》MV，提到傑仔在MV中，以DJ REMUS身份重出江湖表演打碟，小儀問他有否技癢？傑仔說：「你擺酒嗰日我嚟為你打碟！」全場起哄，小儀笑言：「好，我日日擺酒！」阿智起哄，傑仔說：「大家一齊嚟，記得做人情！」

藍光碟製作花了4年時間才完成

這次花了4年時間才完成演唱會藍光碟製作，期間經歷了疫情，以及成員蔡一傑接受切除腦部腫瘤手術。傑仔在台上分享：「大家都知道，我之前喺醫院做手術，然後休養。喺呢段時間我冇嘢做，包住個頭去剪片，唔使見人呀嘛，唔靚都冇所謂。」主持阮小儀肉赤說：「你應該要休息，犧牲休息時間去剪片！」傑仔說：「都幾寫意吖，自己喺剪接嘅時候沉澱吓！」

蘇志威說：「呢個演唱會好特別，因為當時開騷遇上疫情，我哋可以全部人上台，大家都健健康康，真係好難得。呢個演唱會，見證草蜢喺舞台上跳唱超過100分鐘，我哋咁落力唱跳，畀咗好多心機，好值得歌迷買碟珍藏。」阿智說：「我哋三個花咗好多時間去參與剪輯，記錄咗好多精彩和難忘片段，希望送俾歌迷作為『定情信物』。」他又笑言有「預言家」告訴他藍光碟將大行其道，呼籲歌迷趁今次草蜢出碟，買藍光碟機欣賞追潮流。傑仔說：「黑膠碟都興返啦！我最初以為朋友訂十張八張捧場，點知淨係我嘅朋友訂單已過百張，真識貨！」