草蜢演唱會 | 欣宜即興上台唱《女神》全場High爆

草蜢的紅館《RE：GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022》昨晚（28日）舉行第三場演出，鄭欣宜（Joyce）、伍詠薇、盧海鵬、江欣燕、小美、姜大衛與李琳琳等好友捧場，他們在觀眾席投入跳舞，非常開心。最開心應該是觀眾，Encore環節，草蜢率領全場大合唱《嗲噢》後，發現Joyce站在觀眾席上跳舞，立即起哄邀請她上台合唱，全場驚喜尖叫。Joyce上台與草蜢三子擁抱，蔡一傑叮囑她不可以除口罩，Joyce笑說：「我用眼神去表達！」問她玩得開心嗎？她說：「好開心，聽吓我嗌到把聲沙晒啦！」

草蜢向Joyce點唱《女神》，全場觀眾都站起來拍掌和揮動燈棒大合唱，之後，蔡一傑拖住她女神出巡一樣，向四面台觀眾打招呼，蔡一智笑言扮香港小姐出場，並響起音樂，Joyce搞笑配合講感言：「過去呢一年，我好開心！」然後全場爆笑。蔡一智接著說：「今晚睇完草蜢演唱會，欣宜未來一年會做更多好歌，更多好好演出，希望佢可以同草蜢合作啦！」Joyce說：「好呀，一齊跳舞！」然後草蜢送她落台前擁抱道別。

之後繼續Encore部份點唱環節，歌迷大叫不同的歌名，其中有歌迷特別大聲叫《IQ博士》，全場掌聲，草蜢三子說：「嘩，呢首係我哋師傅嘅歌喎，好呀，一齊唱！」觀眾拍掌合唱，非常熱鬧。最後，草蜢以《我們》為第三場紅館演唱會畫上句號。