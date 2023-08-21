草蜢澳門個唱 蔡一傑拗柴紥腳頂硬上打後空翻

草蜢繼上月飛到馬來西亞雲頂舉行一連兩場演唱會，三子於8月19日假澳門威尼斯人金光綜藝館，繼續他們的巡迴演出。3小時無間斷又跳又唱，台下觀眾反應熱烈，現場的尖叫及歡呼聲，令草蜢的演出更加落力，當中蔡一傑狀態大勇，在台上表演後空翻，獲全場掌聲，但直到演唱會接近尾聲，傑仔在台上才道出他前一晚綵排時，不小心拗傷左腳，要用繃帶固定腳踭位置，才能負傷演出。 蔡一傑說︰「前一晚綵排跳舞唔小心拗傷左腳，夜晚返到酒店房，阿智仲話做鐵打師傅幫我扭吓隻腳，我即刻話唔好，唔慣比阿哥捽腳，但我有幫自己按摩，其實今晚現場太好氣氛，我根本都忘記咗受傷，因為觀眾嘅掌聲同歡呼聲，係最好嘅止痛藥。」旁邊的蘇志威說：「其實我好放心佢嘅傷勢，因為我哋三個都係超級運動員，少少損傷，一日應該可以復原，今晚大家都有眼睇，冇問題。」

為了回饋澳門站粉絲的支持，草蜢預備了禮物送給現場觀眾，就是蔡一智親自設計的Tee，他們邊唱國語歌《暗戀的代價》，一邊將禮物包拋到台下，由於三子都是運動健將，即使金光綜藝館場地比較大，但禮物包依然可以拋到較後排的位置，全場觀眾均高舉雙手，希望可以搶到草蜢三子為他們準備的禮物。 提到即將在10月28日到高雄開show，三子變得特別興奮，因為他們是首隊香港組合，登上高雄巨蛋舞台，蔡一傑說：「早排我哋三個仲喺度拗，以前有冇去過高雄做show，我印象有，但佢兩個話冇，後來我問番啲台灣fans，原來我哋1992年喺高雄開過演唱會，所以今次係相隔三十年，再同高雄嘅fans見面。」

1985年成軍，屹立樂壇轉眼三十八年，蔡一傑在台上感觸地說：「一個歌手喺樂壇三十八年已經唔容易，一隊組合喺樂壇三十八年，除咗大家要一直維繫住好好嘅關係，大家仲要一樣咁fit，先可以做到今時今日，所以呢條路一啲都唔容易行，而當年我哋第一首主打歌係《飛躍千個夢》。」 蔡一智接著說：「草蜢到而家，應該達成咗五百零個夢左右，仲有好多夢可以繼續實踐，希望大家將來喺任何媒體上見到我哋，會諗起香港有一隊三人組合叫做草蜢。」之後三子跳唱《飛躍千個夢》，獲全場觀眾跟住一起跳唱。