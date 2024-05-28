草蜢澳門開騷 蔡一傑轉唔切channel 新加坡佛山巡唱呼籲樂迷齊來開Party

香港元祖男團草蜢，上周六於澳門銀河星匯舉行《草蜢金夜狂熱音樂會》，雖然演出屬於酒店VIP專屬場，但草蜢三子對歌單、衣著仍相當高要求，除了在演出前一晚進行總綵排，開show當日中午，繼續與dancers及樂手商討各項可以改善的細節，而當晚三子的舞台服裝，均是全新添置，務求做到盡善盡美。

草蜢一出場以連串快歌為演唱會揭開序幕，當中包括經典歌《三分鐘放縱》、《紅唇的吻》國語版《一路順風》，以及《ABC》國語版《限時專送ABC》，將氣氛炒得超火熱。之後獻唱國語快歌《寶貝對不起》，蔡一智和蘇志威更衝到台下與觀眾近距離握手及拍照，而蔡一傑則留在台上，與走到台邊的觀眾握手，將音樂會氣氛推到頂峰。

撈亂廣東話 國語歌

連場勁歌後到獨唱環節，蔡一傑獻唱《失樂園》，蘇志威演繹《深淵》，還有蔡一智的《看海的日子》，觀眾聽得如癡如醉，蘇志威說：「今晚啲VIP特別熱情，以往都做過好多呢類VIP Show，但今晚係去到一個沸點、爆棚嘅地步。」蔡一傑稱，「今晚我有少少蝦碌，因為台下有講國語嘅朋友，又有講廣東話嘅朋友，所以歌單上兩種語言都有，一時唱廣東話一時唱國語，搞到我有少少錯亂。」