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娛樂
2023-11-06 17:12:30

草蜢相隔三十年重踏高雄舞台 蔡一傑蔡一智約定歌迷開百歲演唱會

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草蜢相隔三十年重踏高雄舞台。

草蜢相隔30年再踏上高雄舞台，並成為首隊香港組合，在高雄巨蛋開show。草蜢以一連串國語快歌開場，把現場氣氛炒得火熱，台下的歌迷表現亦相當投入，不斷揮動螢光棒，在台下邊跳邊唱。

蔡一智在台上以國語說：「我告訴大家，今天不是草蜢的演唱會，今天是我們草蜢跟大家的家庭聚會，是不是所有草蜢的家人都已經到了？」台下的歌迷隨即高舉「歡迎回家」的手幅，歡迎三子再次來到高雄。

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有歌迷手持「歡迎回家」的大標語。

為了今站高雄演出，草蜢在歌曲編排上作出特別改動，部份歌曲更只有高雄站的歌迷可以欣賞到，當中在2008年推出、送給台灣歌迷的國語作品《感覺真好》，三子換上全新的歌衫，與台下歌迷一起大合唱。獻唱期間，蘇志威已經哭得滿面淚痕，他在台上說：「這個演唱會，唱到這裡，最難唱的一首歌，就是這一首，因為我一直唱，看到你們一直哭，我就想哭……」

說畢，蘇志威越哭越激動，要到台邊取紙巾抹眼淚，身旁的蔡一智亦雙眼通紅，看得出他努力地強忍著淚水，此時有男歌迷大叫「不要哭」安慰二人，場面感人。而情緒比二人較為冷靜的蔡一傑，坦言這首歌對台灣的歌迷有著非常大的意義，即使想哭，也只能強忍，把這首歌完完整整的送給台下的台灣歌迷。

蘇志威哭得非常激動，要到台邊取紙巾抹眼淚。

蔡一傑說：「這麼多年以來，台灣帶給草蜢是非常非常的多，我們留下了青春，真的很開心今天晚上我們可以再重逢，再一次為你們唱歌，為你們跳舞，剛剛我看到一個布條，他說『一起跳到一百歲』，好呀！那你祝福我身體健康，我一定跳給你看，好嗎？但是你們都要身體健康呀！那我們就做一個創舉，每個一百歲一起來跳舞。」

之後蔡一智接著說：「那我們就約定你們，我們有一天開草蜢百歲party，你們要應承身體健康，不然我們沒有觀眾怎麼辦。」完成高雄站演出，草蜢繼續馬不停蹄，為十二月尾的美國拉斯維加斯站作充足準備，與當地歌迷迎接聖誕來臨。

草蜢繼續馬不停蹄，12月再到美國開騷。

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