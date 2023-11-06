草蜢相隔三十年重踏高雄舞台 蔡一傑蔡一智約定歌迷開百歲演唱會

草蜢相隔30年再踏上高雄舞台，並成為首隊香港組合，在高雄巨蛋開show。草蜢以一連串國語快歌開場，把現場氣氛炒得火熱，台下的歌迷表現亦相當投入，不斷揮動螢光棒，在台下邊跳邊唱。 蔡一智在台上以國語說：「我告訴大家，今天不是草蜢的演唱會，今天是我們草蜢跟大家的家庭聚會，是不是所有草蜢的家人都已經到了？」台下的歌迷隨即高舉「歡迎回家」的手幅，歡迎三子再次來到高雄。

為了今站高雄演出，草蜢在歌曲編排上作出特別改動，部份歌曲更只有高雄站的歌迷可以欣賞到，當中在2008年推出、送給台灣歌迷的國語作品《感覺真好》，三子換上全新的歌衫，與台下歌迷一起大合唱。獻唱期間，蘇志威已經哭得滿面淚痕，他在台上說：「這個演唱會，唱到這裡，最難唱的一首歌，就是這一首，因為我一直唱，看到你們一直哭，我就想哭……」 說畢，蘇志威越哭越激動，要到台邊取紙巾抹眼淚，身旁的蔡一智亦雙眼通紅，看得出他努力地強忍著淚水，此時有男歌迷大叫「不要哭」安慰二人，場面感人。而情緒比二人較為冷靜的蔡一傑，坦言這首歌對台灣的歌迷有著非常大的意義，即使想哭，也只能強忍，把這首歌完完整整的送給台下的台灣歌迷。