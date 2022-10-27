草蜢紅館騷開鑼獲子華神捧場 容祖兒坐觀眾席即興合唱

草蜢相隔五年再度開騷，一連四場《RE：GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022》昨晚（26日）在紅館開鑼，黃子華、蘇永康與太太、容祖兒與媽咪、盧巧音與老公Sammy、關心妍與老公、傅家俊與太太、向海嵐與陳敏之等好友均有捧場。一眾嘉賓跟歌迷睇得相當投入，當三子唱到快歌時，全場更站起跳舞。

今次演唱會不少得多支經典名曲，又以《Lonely》、《好戲在後台》、《華麗舞台》、《三分鐘放縱》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》、《失戀》和《ABC》等帶動氣氛，草蜢一口氣又唱又跳30分鐘，全場High爆！連唱多首快歌後，草蜢率領全場觀眾玩人浪熱身，就算之後唱出舒情歌《黃昏都市人》和《舊唱片》時都繼續玩。今次草蜢的舞台以LED設計，隨着音樂變化圖案，還有不同高度的升降台設計，配合草蜢的歌曲，以及他們與舞蹈員、樂手們彩色舞衣，在台上載歌載舞，非常繽粉。演唱會尾聲，草蜢多謝觀眾席上的好朋友們捧場，見到容祖兒時，更即興邀對方合唱，由於限聚令，祖兒只可以在觀眾席與舞台上的草蜢對唱，祖兒笑言：「我一直喺座位上同你哋合唱，不如由《忘情森巴舞》開始，將演唱會重唱一次吖！」一輪討論之後，決定合唱演唱會上沒有演唱的《怎麼天生不是女人》。坐在祖兒身旁的蘇永康立即遞上手機歌詞提示，而前座的黃子華亦拍掌附和，全場起哄。最後，草蜢今次第一場演唱會，以溫馨的合唱歌《我們》作結。