草蜢賀彰化建縣300周年壓軸跳唱 獲3萬觀眾High爆捧場

草蜢日前應邀出席彰化建縣300周年「上吧！彰化藝起慶生」晚會，為活動擔任首場表演的壓軸嘉賓，三子勁歌熱舞全身濕透，台下超過3萬觀眾，站起跳舞勁High，除了演唱《失戀陣線聯盟》和《寶貝對不起》等多首經典歌曲，還演唱由草蜢成員蔡一傑作曲的閩南語歌曲《有緣來作伙》，掀起全場高潮，台下觀眾反應熱烈，傑仔感動眼濕濕。

蔡一傑感動眼濕濕

完騷落台，傑仔就興奮地說：「今晚好開心，見到好多Fans，無論大人小朋友都好熱情，感覺好似返到到草蜢初出道跑宣傳，因為喺台灣有好多回憶，諗返以前去電視台錄影、商場，甚至公園表演，超級開心。」他講到眼濕濕，好感動。台上勁歌熱舞，全身濕透，穿著黑色背心大騷結實麒麟臂的傑仔說：「真係全身濕晒，天氣熱啦，我哋又好賣力又唱又跳，觀眾太好，太錫草蜢！」穿粉紅色大Deep V上衣的蔡一智，長髮滴著汗水，說：「好開心嚟彰化，原本嚟出席一個表演活動，完騷之後我覺得好似去完游水一樣，全身濕晒，今日應該係『泳會』，觀眾反應好掂呀！」蘇志威火速換了乾爽的團tee後接受訪問，他說：「今日天氣好熱，場面好熱鬧，雖然我哋草蜢經常到台灣開騷和宣傳，但好少到彰化，所以今次彰化嘅歌迷終於見到『本尊』，真人又唱又跳，佢哋特別開心。我哋喺台上都好開心，因為台下反應越勁，我哋台上就越落力。剛才跳舞著嗰件衫都扭出汗水，唔係誇張。希望下月28日高雄巨蛋演唱會同樣咁熱情，香港歌迷都飛嚟一齊熱鬧啦！」

每日食綠豆沙消暑

一連兩日的慶祝活動，邀請共18個單位演出，魏如萱、謝金燕、周湯豪、李聖傑、羅時豐、品冠、宇宙人、源少年、樂隊Mango Jump、The Tic Tac與許含光等，星光熠熠。草蜢為做好準備，提前飛抵綵排，賣力演唱之前當然是先填飽肚子，縣長王惠美以爌肉飯、肉圓、麻糬和綠豆沙等地道美食歡迎他們。草蜢表示第一次在彰化參與大型演唱會，感恩天公造美，因天氣太熱，每天都喝綠豆沙消暑。