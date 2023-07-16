荷李活停擺 羅拔唐尼：支持同行罷工

《奧本海默》、《職業特工隊》等大片陸續上映之際，美國編劇工會與美國演員工會先後罷工，宣傳活動即時煞停。《奧本海默》演員羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)日前在法國宣傳時，收到演員工會罷工消息，即時離開現場。羅拔受訪時表示，《奧》是他看過最好的電影。「在我成長過程中，暑假的大片正是《奧》那樣會改變你的生活。基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)擁有今日的地位，正是遣個原因。」《奧》飾演奧本海默妻子的影后Emily Blunt對罷工的睇法：「他們號召罷工，我們作為演員與每個人團結一致離開，我們必須這樣做。」

AI 危機致罷工潮 今次的荷李活編劇工會與演員工會聯合罷工，是1963年來首次，兩大工會對抗的分別是電影電視製作人聯盟(AMPTP)與國際戲劇舞台從業人員聯盟，迪士尼、Warner Bros. Discovery、Netflix等影視企業正屬於製作人聯盟。已罷工十多星期的編劇工會，就是這次世紀罷工的發起單位，ChatGPT等文字生成人工智能文化掘起，影視財團用上ChatGPT編劇，作品前期製作多由GPT負責，令「揸筆搵食」的編劇愈來愈少工作，他們擔心被AI全面取代。

Emily Blunt撐罷工；麥迪文埋怨罷工。