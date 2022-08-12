荷李活女星安妮希芝毒駕釀車禍昏迷不醒 家人表示已打定輸數

53歲荷李活女星安妮希芝（Anne Heche），上周五疑因醉駕，汽車失控二度衝撞民居並起火，導致安妮全身嚴重燒傷，被拖出車外時痛苦掙扎，送院時危殆。因為撞擊力極大，安妮座駕車頭嚴重損毀，而她在車輛燃燒後受困30分鐘，之後才被到場的59位消防員救出。經留院ICU一星期，有消息指安妮仍陷入昏迷，加上肺部及身體被燒傷，肺部功能受損，只能依賴機器呼吸，情況並不樂觀。

據美媒報道，安妮希芝雖然一度傳來狀況轉為穩定，但其實她情況令人擔心，車禍發生至今仍然昏迷，其發言人指出：「她的肺嚴重受損，目前仍需要依靠呼吸器維生，且身體被大片燒傷，必須靠手術介入治療。」另有消息指，安妮在發生車禍前，曾被拍到車內放有飲用酒精，懷疑她是酒後駕駛釀成今次車禍，而近日更有指警方在她的血液化驗結果，發現她意外前曾吸食可卡因。

安妮曾擔演過多部電影，計有新版《觸目驚心》（Psycho）、夥拍夏里遜福（Harrison Ford）的《六日狂奔七夜情》（Six Days, Seven Nights）以及尊尼特普（Johnny Depp）主演的《忠奸人》（Donnie Brasco）等，更與女同志名嘴艾倫迪格納絲（Ellen DeGeneres）有過一段情，而艾倫近日亦留言向她送上祝福。不過，安妮希芝的家人已打定輸數，更表示打算把安妮的器官捐贈有需要病人。